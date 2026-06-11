Durante estas maniobras se aplicará un cierre total momentáneo de aproximadamente 10 minutos en el área de Atlapa, principalmente durante el retorno de los equipos, en un horario comprendido entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que a partir de este viernes 12 de junio se realizarán cierres parciales en un tramo del Corredor Sur, específicamente en el área de la caseta de peaje ubicada a la altura de Atlapa, debido a trabajos relacionados con el proyecto de ampliación del entronque Costa del Este–Hipódromo.