Minsa confirmó nuevo caso importado de sarampión en Panamá

El paciente acudió a una instalación privada de salud en la provincia de Chiriquí el 10 de junio, donde se notificó oportunamente la sospecha clínica a las autoridades sanitarias.

Chiriquí/El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un nuevo caso importado de sarampión mediante una prueba de RT-PCR realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, como parte de la vigilancia epidemiológica intensificada que se mantiene ante la detección de casos importados en el país.

El caso corresponde a un hombre de 24 años, de nacionalidad guatemalteca, que ingresó al país el 2 de junio de 2026 a través del puesto fronterizo de Paso Canoas. El paciente inició síntomas el 4 de junio con fiebre y presentó erupción cutánea el 9 de junio, acompañada de síntomas gastrointestinales.

La investigación epidemiológica identificó antecedentes de exposición a familiares con sarampión aproximadamente 15 días antes del inicio de los síntomas. Asimismo, se confirmó que el paciente no contaba con antecedentes de vacunación contra esta enfermedad.

El paciente acudió a una instalación privada de salud en la provincia de Chiriquí el 10 de junio, donde se notificó oportunamente la sospecha clínica a las autoridades sanitarias.

Tras la notificación, la Región de Salud de Chiriquí activó de inmediato los Equipos de Respuesta Rápida, que ejecutaron en menos de 24 horas las acciones de investigación epidemiológica, aislamiento, seguimiento de contactos, toma de muestras y vacunación de las personas expuestas.

Actualmente, el paciente permanece hospitalizado y en aislamiento en una instalación de salud, con buen estado general.

A la fecha, Panamá registra dos casos importados de sarampión y un caso relacionado con la importación. Adicionalmente, cinco casos sospechosos continúan bajo investigación epidemiológica para determinar su posible vínculo con los tres casos confirmados.

Como parte de las medidas de control y prevención, se han desarrollado actividades de bloqueo vacunal y seguimiento de contactos en las regiones de salud de Chiriquí, Panamá Metro, Panamá Norte, Coclé, Panamá Oeste y San Miguelito, áreas que visitó el paciente durante el período de transmisibilidad.

El Minsa mantiene activadas las acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos y seguimiento de contactos, con el objetivo de prevenir la transmisión secundaria de la enfermedad.

El Minsa reitera que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y defunciones asociadas al sarampión.