Anuncian cierres parciales en el Corredor Sur por traslado de vigas para proyecto de ampliación

Costa del Este se mantendrán cierres parciales mientras se realicen las labores de izaje y colocación de las vigas en horarios de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Ciudad de Panamá/La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que a partir de este viernes 12 de junio se realizarán cierres parciales en un tramo del Corredor Sur, específicamente en el área de la caseta de peaje ubicada a la altura de Atlapa, debido a trabajos relacionados con el proyecto de ampliación del entronque Costa del Este–Hipódromo.

Los cierres se ejecutarán para permitir el izaje, transporte y movilización de las vigas que serán utilizadas en la construcción del viaducto que conectará con el área de Costa del Este.

Arsenio Tejada, director de Planificación de ENA Sur, explicó que luego de la entrega del entronque del Hipódromo, iniciarán el movimiento de las estructuras que formarán parte de la nueva obra.

“Como parte del proyecto del entronque de Costa del Este, que forma parte de lo que es el proyecto del entronque Costa del Este-Hipódromo, nosotros ya entregamos lo que es el entronque del Hipódromo y estaremos realizando el movimiento de vigas que serán parte de lo que es el viaducto”, detalló.

Según explicó Tejada, las vigas ingresarán desde el área de Tocumen hacia Paitilla y realizarán un retorno en la garita del peaje de Atlapa para dirigirse hacia Costa del Este, donde serán colocadas en la estructura correspondiente.

El funcionario indicó que durante estas maniobras se aplicará un cierre total momentáneo de aproximadamente 10 minutos en el área de Atlapa, principalmente durante el retorno de los equipos, en un horario comprendido entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Asimismo, en Costa del Este se mantendrán cierres parciales mientras se realicen las labores de izaje y colocación de las vigas. Una vez culminen los trabajos nocturnos, se procederá a retirar los equipos y restablecer la circulación.

“Todo esto debe ocurrir en un periodo previo a las 4:00 a.m.”, señaló Tejada.

Estos trabajos están programados desde este viernes 12 de junio hasta el próximo 18 de junio, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante los horarios establecidos.

Con información de Meredith Serracín