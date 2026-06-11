Cuatro personas aprehendidas por presunto hackeo de cuentas de WhatsApp para cometer estafas

La Operación Deep Scam se desarrolló en Panamá y Colón; las autoridades decomisaron celulares y otros equipos tecnológicos

Ciudad de Panamá/Cuatro personas fueron aprehendidas durante la Operación Deep Scam, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, como parte de una investigación por delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa, y contra la seguridad informática.

Los operativos se realizaron en los corregimientos de Pacora y Bella Vista, en la provincia de Panamá, así como en el sector de Villa del Caribe, en la provincia de Colón. Entre los aprehendidos figuran un hombre y tres mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana.

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Según las investigaciones, los sospechosos mantienen presunta vinculación con el hackeo de una cuenta de WhatsApp que era utilizada para contactar a distintas personas y solicitarles transferencias de dinero mediante engaños.

Durante las diligencias de allanamiento, las autoridades decomisaron varios equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares, que serán analizados como parte de las investigaciones.

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Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las presuntas actividades delictivas y la posible existencia de más víctimas.