De caserones y hacinamiento a un hogar propio: 600 familias reciben apartamentos en Colón

El proyecto contempla 20 torres residenciales de cuatro niveles, con 30 apartamentos cada una, distribuidos entre unidades de dos y tres recámaras.

Panamá/Unas 600 familias colonenses comenzaron una nueva etapa de sus vidas este jueves al recibir las llaves de sus apartamentos en la segunda etapa del proyecto habitacional Altos de Los Lagos, una obra destinada a personas que durante años enfrentaron condiciones de hacinamiento, viviendas improvisadas y limitaciones para desarrollar plenamente su vida familiar.

La entrega, realizada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), beneficiará de forma directa a unas 3 mil personas en la provincia de Colón.

El proyecto contempla 20 torres residenciales de cuatro niveles, con 30 apartamentos cada una, distribuidos entre unidades de dos y tres recámaras.

Durante el acto, encabezado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, y el administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Andrés Pagés, también se entregaron 37 títulos de propiedad que beneficiarán a más de 150 personas.

Orillac destacó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de familias que por años enfrentaron condiciones difíciles.

Este esfuerzo refleja la voluntad de trabajar por un país más inclusivo, donde más panameños puedan acceder a un hogar seguro, con servicios básicos y espacios que favorezcan la convivencia y el crecimiento familiar”, manifestó.

Entre las beneficiarias se encuentra María Rivera Sanjur, de 38 años, quien vivía agregada en la residencia de un familiar en el sector de El Valle, en Cativá. Ahora compartirá un apartamento con su hija Milagros Campbell, de 15 años, quien tiene diagnóstico de parálisis cerebral infantil y utiliza silla de ruedas.

La nueva vivienda representa para ambas una oportunidad de contar con un entorno más adecuado para la movilidad y el cuidado de la adolescente, quien recibe atención especializada en el Hospital del Niño y posee certificación de discapacidad emitida por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La segunda etapa de Altos de Los Lagos forma parte de un complejo urbanístico desarrollado sobre un terreno de 30 hectáreas. El proyecto contempla un total de 1,620 apartamentos distribuidos en 54 torres y una inversión pública superior a los 179 millones de dólares.