Minsa Capsi de Pesé recibe tecnología israelí para producir agua potable sin electricidad

El sistema tiene la capacidad de eliminar patógenos, virus y otros agentes microbiológicos presentes en el agua, lo que permitirá fortalecer la atención de pacientes tanto dentro del centro médico como en comunidades apartadas donde se realizan giras de salud.

Pesé , Herrera/El Minsa Capsi de Pesé, provincia de Herrera contará con una microplanta capaz de convertir agua en potable sin utilizar electricidad ni productos químicos, gracias a una donación realizada por la embajada de Israel en Panamá como parte de los programas de cooperación que mantiene con el país.

La tecnología, denominada NUF Filtration, fue entregada por el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, y recibida por la subdirectora regional del Ministerio de Salud en Herrera, Yitzel Rodríguez.

El sistema tiene la capacidad de eliminar patógenos, virus y otros agentes microbiológicos presentes en el agua, lo que permitirá fortalecer la atención de pacientes tanto dentro del centro médico como en comunidades apartadas donde se realizan giras de salud.

Además de su uso en el Minsa Capsi de Pesé, las autoridades prevén utilizar el equipo en el programa del Sistema de Atención Domiciliaria Integral y en actividades de promoción de la salud en centros educativos.

Durante el acto de entrega, el embajador Cohen destacó que la donación representa uno de los primeros resultados de los acuerdos de cooperación suscritos recientemente entre ambos países.

Es el primer resultado del Memorando de Entendimiento que firmé junto al canciller Javier Martínez-Acha, luego de la histórica visita del presidente israelí Isaac Herzog a Panamá”, manifestó.

El diplomático también resaltó los vínculos históricos entre ambas naciones. “Este es un ejemplo de la cooperación y amistad que existen entre Israel y Panamá desde hace 78 años”, expresó.

La actividad contó con la participación del presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Panamá–Israel, diputado Manuel Cohen; la alcaldesa de Pesé, Yecenia Alfonso; autoridades regionales de salud; líderes comunitarios y exbecarios panameños que han participado en programas de capacitación impulsados por MASHAV, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Como parte de la jornada, se realizó una demostración práctica del funcionamiento del sistema NUF, diseñado para proporcionar acceso a agua segura mediante procesos avanzados de filtración y purificación.

La incorporación de esta tecnología busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud en Herrera, especialmente en áreas donde el acceso a agua potable puede representar un desafío para la atención médica y la salud comunitaria.