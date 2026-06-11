Servicio de Récord Policivo en línea queda temporalmente suspendido por mantenimiento

La Policía Nacional detalló que el trámite está disponible en las ventanillas de la DIJ ubicadas en el corregimiento de Ancón, en la sede de Roosevelt, así como en las oficinas de la Dirección de Investigación Judicial en las distintas provincias del país.

La Policía Nacional informó este jueves 11 de junio que el servicio de emisión del Récord Policivo para uso laboral a través de la plataforma Panamá Conecta se encuentra temporalmente fuera de operación debido a labores de mantenimiento en el sistema.

La entidad, mediante un comunicado divulgado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), indicó que la suspensión es de carácter temporal y que, una vez culminen los trabajos y el sistema sea restablecido, se anunciará oportunamente la reactivación del servicio por los canales oficiales.

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Mientras se mantiene la interrupción de la plataforma digital, los ciudadanos que necesiten tramitar su récord policivo podrán realizar la gestión de manera presencial.

La Policía Nacional detalló que el trámite está disponible en las ventanillas de la DIJ ubicadas en el corregimiento de Ancón, en la sede de Roosevelt, así como en las oficinas de la DIJ en las distintas provincias del país.

La institución no precisó una fecha para el restablecimiento del servicio en línea y reiteró que informará a la población cuando el sistema vuelva a estar operativo.

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