Un escarabajo que nadie conocía: Científicos panameños descubren nueva especie ¿Cómo se llama?

La descripción de nuevas especies permite ampliar el conocimiento sobre la diversidad biológica, la distribución de organismos en distintos ecosistemas y los procesos de conservación de la fauna silvestre.

Un grupo de investigadores vinculados a la Universidad de Panamá identificó una nueva especie de escarabajo longicornio, denominada Sternacutus crucolon, como parte de un estudio científico publicado en la revista especializada The Coleopterists Bulletin.

El hallazgo fue reportado por el profesor Alfredo Lanuza, docente e investigador del Centro Regional Universitario de Colón (CRUC) de la Universidad de Panamá, quien participó en la investigación junto a especialistas de Colombia y del Smithsonian Tropical Research Institute.

La nueva especie fue descrita en el estudio titulado “A New Species and New Records of Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Panama and Colombia”, que además documenta nuevos registros de escarabajos para Panamá y Colombia, ampliando la información disponible sobre la distribución de estos insectos en los bosques neotropicales.

De acuerdo con los investigadores, el nombre Sternacutus crucolon fue escogido en homenaje al Centro Regional Universitario de Colón, en reconocimiento a los aportes de esta unidad académica a la formación profesional y a la investigación científica en Panamá.

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La publicación científica apareció en la edición 80(2) de The Coleopterists Bulletin.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, se refirió a la importancia del descubrimiento para el estudio de la biodiversidad del país.

“Este importante registro contribuye al conocimiento de la biodiversidad nacional y resalta la riqueza biológica del país. El descubrimiento constituye un valioso aporte a la entomología y fortalece los esfuerzos de investigación científica que desarrolla la Universidad de Panamá en materia de inventario, monitoreo y conservación de la fauna silvestre”, expresó Flores Castro.

La descripción de nuevas especies permite ampliar el conocimiento sobre la diversidad biológica, la distribución de organismos en distintos ecosistemas y los procesos de conservación de la fauna silvestre.

Panamá es considerado uno de los territorios con mayor diversidad biológica de América, por lo que investigaciones de este tipo contribuyen a la documentación científica de las especies presentes en el país y en la región neotropical.

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