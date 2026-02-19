Un hombre fue sorprendido hurtando en instalaciones del Smithsonian en Gamboa

El aprehendido entró a las instalaciones por el techo para cometer el hurto.

Un hombre fue aprehendido en momentos en que hurtaba cables de cobre dentro de un inmueble perteneciente al Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, ubicado en Gamboa, generando daños en estas instalaciones para extraer el material.

El hecho fue detectado por unidades de la Policía Ambiental, quienes encontraron al individuo dentro de la propiedad sin autorización y en posesión del material sustraído, según el informe preliminar.

Tras la verificación, los agentes de la Policía procedieron a su aprehensión y, posteriormente, debido a la cuantía de los daños, fue remitido ante el juez de paz del corregimiento de Ancón.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación irregular, especialmente en áreas protegidas o de alto valor institucional, con el fin de fortalecer la seguridad y prevenir nuevos hechos delictivos.