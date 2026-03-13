Panamá avanza en gestiones para exportar carne a Estados Unidos

Como parte de los acuerdos anunciados durante la feria, también se firmó un convenio orientado a fortalecer la genética del ganado en Panamá.

David, Chiriquí/En el marco de la inauguración de la Feria Internacional de David, autoridades panameñas y representantes diplomáticos abordaron la posibilidad de que Panamá logre exportar carne al mercado estadounidense, una meta que el país ha intentado concretar durante décadas.

En el evento, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacaron que actualmente se mantienen conversaciones y esfuerzos conjuntos para avanzar en este objetivo.

El diplomático estadounidense señaló que el proceso requiere cumplir con diversos requisitos sanitarios y regulatorios, aunque aseguró que ambas naciones trabajan para lograr avances en el corto plazo.

“Hay varias cosas que se tienen que abarcar, pero puedo decir que estamos trabajando en eso. Ha habido muchos intentos en distintas administraciones, pero actualmente hay un esfuerzo fuerte por parte de la administración del presidente José Raúl Mulino y de sus ministros para ver si podemos alcanzarlo durante su gestión”, expresó Cabrera.

Como parte de los acuerdos anunciados durante la feria, también se firmó un convenio orientado a fortalecer la genética del ganado en Panamá, mediante la incorporación de genética bovina de alto nivel proveniente de Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la calidad y competitividad de la producción nacional.

Las autoridades señalaron que estas iniciativas buscan impulsar el sector ganadero panameño y abrir nuevas oportunidades comerciales para los productores del país en mercados internacionales.

Con la participación de autoridades nacionales, representantes del sector empresarial y delegaciones internacionales, fue inaugurada la noche del jueves 12 de marzo la versión número 69 de la Feria Internacional de David, uno de los eventos feriales más importantes del país.

Puedes leer: Inauguran la versión 69 de la Feria Internacional de David con expectativas de fuerte movimiento económico

Con información de Demetrio Ábrego