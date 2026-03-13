Inauguran la versión 69 de la Feria Internacional de David con expectativas de fuerte movimiento económico

La Feria Internacional de David se extenderá hasta el 22 de marzo y, durante su desarrollo, también se realizarán diversas actividades artísticas y benéficas.

David, Chiriquí/Con la participación de autoridades nacionales, representantes del sector empresarial y delegaciones internacionales, fue inaugurada la versión número 69 de la Feria Internacional de David, uno de los eventos feriales más importantes del país.

El acto inaugural contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y el embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, además de directivos del Patronato de la feria.

El presidente del Patronato de la Feria, Manuel Ramón Guerra, destacó el ambiente familiar que se vive en el recinto ferial desde el primer día.

“Estamos felices. Hemos visto la reacción de la gente a las nuevas disposiciones en todas las áreas de la feria. Me ha encantado ver a tantos niños disfrutando de los juegos mecánicos en las mejores condiciones. También hay mucha gente en los restaurantes y en los diferentes espacios; se siente un ambiente de feria real”, expresó.

La feria es considerada una importante vitrina económica, social, empresarial y cultural para la región. Durante los 11 días del evento, se estima que se generen más de 50 millones de dólares en transacciones, producto de la actividad comercial, exposiciones agropecuarias, gastronomía y la participación de empresas nacionales e internacionales.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias resaltó el papel de este tipo de eventos para fortalecer los vínculos comerciales entre países.

“El comercio entre naciones nos une mucho más allá que cualquier otra cosa. Queremos promover lo hecho en Panamá y que empresas de Estados Unidos y de otras naciones amigas se establezcan aquí, utilizando a Panamá como plataforma para llegar a otros mercados”, señaló.

Los artesanos también forman parte fundamental de la oferta cultural y comercial de la feria. Uno de los participantes invitó al público a visitar los distintos puestos.

“Esperamos bastante gente este año. Siempre traemos artículos nuevos y queremos que nos visiten porque será una feria muy linda y muy familiar”, comentó un expositor, quien ofrece artesanías como hamacas y la tradicional mochila guayú elaborada por comunidades indígenas.

La Feria Internacional de David se extenderá hasta el 22 de marzo y, durante su desarrollo, también se realizarán diversas actividades artísticas y benéficas. Entre ellas destaca la Teletón 2030, programada para este sábado en beneficio de la provincia de Chiriquí.

Con información de Demetrio Ábrego