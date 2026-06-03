Francia inaugura un memorial del genocidio de los tutsis

Macron reconoció de nuevo "en nombre de Francia, las responsabilidades de nuestro país en un engranaje que llevó al genocidio de los tutsis".

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su homólogo ruandés, Paul Kagame, inauguró el martes un monumento en honor a las víctimas del genocidio de los tutsis en Ruanda.

En una ceremonia frente al monumento, un doble monolito, situado a orillas del Sena, Macron reconoció de nuevo "en nombre de Francia, las responsabilidades de nuestro país en un engranaje que llevó al genocidio de los tutsis", como ya hizo en un discurso en Kigali en 2021.

Desde entonces, hubo "un acercamiento sin precedentes entre Ruanda y Francia", añadió.

Más de 800.000 personas, según la ONU -en su mayoría miembros de la minoría tutsi-, fueron asesinadas en 1994 en masacres orquestadas por extremistas hutus tras la muerte del presidente Juvénal Habyarimana en un atentado contra su avión.

La cuestión del papel de Francia -que mantenía estrechas relaciones con el Gobierno hutu ruandés de la época- antes, durante y después del genocidio fue un tema conflictivo durante años, hasta el punto de provocar una ruptura diplomática con Kigali entre 2006 y 2009.

Kagame, exlíder de la rebelión tutsi del Frente Patriótico Ruandés (FPR) que puso fin al genocidio, acusó durante mucho tiempo a París de "complicidad".

"Asumir las responsabilidades históricas exige un verdadero coraje (...) y hace falta una gran humanidad para llegar hasta el final. Presidente Macron, quiero felicitarle por ambas cosas: su coraje y su humanidad", declaró Kagame el martes.

Macron creó en 2019 una comisión de historiadores que concluyó que Francia tenía una "responsabilidad abrumadora" en el genocidio, aunque descartó la complicidad. Nunca ha presentado disculpas, pero ha dicho que espera el perdón de los supervivientes.