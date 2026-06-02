Todo listo para el Panamá vs. República Dominicana: recomiendan usar transporte público para asistir al Rommel

Ciudad de Panamá/Las autoridades anunciaron un operativo especial de seguridad y movilidad para el partido amistoso que disputará la Selección Nacional de Panamá este miércoles ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Como parte del dispositivo, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) desplegará 45 unidades que trabajarán en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Federación Panameña de Fútbol y otros estamentos de seguridad para garantizar el orden antes, durante y después del encuentro.

Las autoridades hicieron un llamado a los aficionados para que utilicen el transporte público y eviten trasladarse en vehículos particulares debido a las limitaciones de estacionamiento en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

“Utilicen todo aquel transporte selectivo o colectivo, ya que dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva no se mantiene contemplado estacionamiento para los fanáticos, sólo personal VIP, prensa y proveedores que están encargados de este magno evento”, explicó el teniente Isidro Díaz, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito.

Para facilitar la llegada de los asistentes, MiBus anunció que ofrecerá transporte gratuito desde la estación del Metro de El Crisol hasta el estadio Rommel Fernández, medida que busca agilizar la movilización de los miles de aficionados esperados para el compromiso.

Operativo contará con tres anillos de seguridad

Además de las medidas de movilidad anunciadas para el encuentro entre Panamá y República Dominicana, las autoridades informaron que se desplegará un amplio dispositivo de seguridad para resguardar a los miles de aficionados que asistirán al estadio Rommel Fernández.

El operativo estará integrado por 450 unidades de la Policía Nacional, que trabajarán en conjunto con personal del Cuerpo de Bomberos, Sinaproc, SUME 911 y otros estamentos de seguridad.

A este contingente se sumarán 450 agentes de seguridad privada contratados por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), quienes estarán distribuidos dentro y fuera del estadio para apoyar las labores de control y vigilancia.

Las inspecciones y verificaciones de seguridad comenzarán desde horas de la tarde, antes de la apertura de puertas al público.

“Serán tres anillos de seguridad. El primer anillo contempla el área interna del estadio, que son lo que es la misma pista, pasillos, graderías y baños; el segundo anillo está en la parte externa del estadio, en donde vamos a establecer cuatro filtros en donde se van a efectuar los registros de las personas asistentes a este evento; y de igual manera, un tercer anillo que será la periferia del estadio en donde contemplamos avenidas y vías de aproximación”, explicó el subcomisionado Valerio Hernández, jefe de la zona policial de Don Bosco.

Las autoridades también recordaron a los aficionados que existen restricciones para el ingreso al recinto deportivo. No se permitirá el acceso con armas de fuego, armas blancas ni objetos punzocortantes como cuchillos, navajas, tijeras o herramientas.

Tampoco podrán ingresar botellas de vidrio, latas, termos, envases con líquidos, bebidas alcohólicas, sustancias ilícitas, paraguas, bastones, trípodes, cascos de motocicleta ni patinetas.

Mientras avanzan los preparativos logísticos, la Selección Nacional realizó este martes su último entrenamiento antes del encuentro. La práctica contó con la presencia de cientos de seguidores que llegaron desde tempranas horas al estadio para respaldar al equipo.

Durante la sesión, una de las imágenes que más llamó la atención fue la participación del mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla, quien realizó trotes y ejercicios físicos bajo la supervisión del cuerpo médico y técnico, generando optimismo entre los aficionados.

Al finalizar el entrenamiento, varios jugadores compartieron con los asistentes, firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con los fanáticos que acudieron al Rommel Fernández para despedir al equipo antes de su viaje a Estados Unidos, donde enfrentará el próximo sábado a Bosnia y Herzegovina.

Con información de Luis Jiménez