Mundial 2026| Panamá: estos son los colores que usará la 'Sele' en cada uno de sus tres partidos de la fase de grupos

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, se revelaron los colores que cada equipo participante utilizará en los juegos que tengan dentro de la fase de grupos. Entre ellos los de la Selección de Panamá.

Leonardo Bertozzi, comentarista de la cadena Espn, dio a conocer cuáles serán las indumentarias que se utilizarán en los partidos de la fase preliminar. Según su informe, que fue replicado por el sitio web especializado en implementos e equipaciones de fútbol -Footy Headlines-, la selección panameña vestirá los tres colores que ha presentado para el torneo.

Para el 17 de junio, Panamá usará su tradicional uniforne rojo ante Ghana que vestirá su indumentaria amarilla.

En el segundo encuentro, programado para el día 23, los panameños lucirán su uniforme alternativo de color azul. En tanto que Croacia se presentará con su indumentaria tradicional de cuadros rojos con blanco.

El día 27 de junio, que será el tercer juego de esta etapa inicial. Panamá saldrá a la cancha con su indumentaria alternativa de color blanco y los ingleses lo harán con una vestimenta de camiseta roja y pantalón azul.

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Porteros

En el caso de los porteros, las combinaciones de colores son las siguientes:

Los arqueros panameños tendrán un uniforme gris en el primer partido. En tanto que sus homólogos ghaneses usarán el color turquesa.

Para el encuentro ante los croatas, los porteros de Panamá portarán una indumentaria de color verde neón y los croatas vestirán de amarillo.

En el juego contra los ingleses, el uniforne de los guardametas canaleros será turquesa y los de los ingleses de amarillo.

Panamá enfrentará a Ghana y Croacia en el Estadio de Toronto, conocido regularmente como BMO Field. Luego jugará ante Inglaterra en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, llamado habitualmente Metlife Stadium.

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