Panamá vs República Dominicana | La selección canalera ya está en nuestro país luego de jugar con Brasil

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá ya se encuentra de regreso en territorio nacional luego de su compromiso amistoso ante Brasil, disputado el pasado fin de semana en el emblemático estadio Maracanã, donde el conjunto sudamericano se impuso por marcador de 6-2 en un encuentro que sirvió como una importante prueba de preparación para ambos equipos.

Los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen arribaron durante la tarde al Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde posteriormente se trasladaron hacia su hotel de concentración para iniciar de inmediato la preparación de su próximo compromiso internacional.

Mundial 2026: Panamá cae ante Brasil en el Maracaná en su primer amistoso de preparación

Otras noticias: Thomas Christiansen rescata el primer tiempo de Panamá y destaca el aprendizaje tras la derrota ante Brasil

A pesar de la derrota ante una de las selecciones más poderosas del mundo, el cuerpo técnico panameño sacó importantes conclusiones del partido disputado en Río de Janeiro, especialmente pensando en los desafíos que tendrá el combinado nacional en los próximos meses. El encuentro en el Maracaná permitió medir el nivel competitivo de varios futbolistas ante figuras de talla mundial y continuar afinando detalles tácticos de cara a la gran cita futbolística del próximo año.

Ahora la atención está puesta en el partido de este miércoles 3 de junio, cuando Panamá reciba a República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El compromiso tendrá un significado especial para la afición panameña, ya que será la última oportunidad para despedir y brindar su apoyo al equipo antes de emprender el viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se espera una gran asistencia de aficionados en el coloso de Juan Díaz, donde los seguidores de la selección podrán mostrar su respaldo a un grupo de jugadores que no solo representará a Panamá en la máxima cita del fútbol mundial, sino también a toda Centroamérica, región que volverá a tener presencia en el torneo más importante del planeta.

Otras noticias: Mundial 2026: Los tres mejores índices de rendimiento de la selección de Panamá en el Maracaná según Sofascore

La selección canalera afrontará un desafío de enorme exigencia en el Grupo L del Mundial 2026, donde compartirá sector con las selecciones de Inglaterra, Croacia y Ghana.

El debut mundialista de Panamá está programado para el 17 de junio, cuando se enfrente a Ghana en un partido que marcará el inicio de una nueva ilusión para el fútbol panameño. Posteriormente, la escuadra dirigida por Christiansen enfrentará a Croacia el 23 de junio en Toronto, luego el 27 de junio ante Inglaterra en Nueva Jersey.

Con la cuenta regresiva cada vez más cerca de llegar a su final, la Selección de Panamá continúa trabajando intensamente para llegar en las mejores condiciones posibles a la máxima competición del fútbol mundial, mientras la afición se prepara para despedir a sus jugadores en una noche que promete estar cargada de emoción, orgullo y esperanza en el Estadio Rommel Fernández.