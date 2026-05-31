EN VIVO Brasil vs Panamá partido de preparación desde el estadio Maracaná, Río de Janeiro

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto del esperado partido de preparación entre las selecciones de Brasil y Panamá desde el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro!

La Selección de Panamá, dirigida por el entrenador Thomas Christiansen, afronta esta tarde una de las pruebas más exigentes de su preparación rumbo al Mundial 2026, en un escenario cargado de historia y ante una de las potencias más grandes del fútbol mundial.

Este compromiso representa el primero de los tres amistosos que disputará la escuadra canalera antes de iniciar su aventura mundialista. Posteriormente, Panamá se medirá a República Dominicana el 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y cerrará su fase de preparación el 6 de junio frente a Bosnia y Herzegovina en San Luis.

La cita mundialista se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, donde Panamá buscará hacer historia dentro del Grupo L, integrado por Inglaterra, Croacia y Ghana. Por su parte, Brasil competirá en el Grupo C, junto a Marruecos, Haití y Escocia.

El historial favorece ampliamente a la escuadra sudamericana. En seis enfrentamientos previos, Brasil no conoce la derrota frente a Panamá, registrando cinco victorias y un empate. Además, en cada uno de esos cinco triunfos, la Canarinha mantuvo su portería imbatida, una estadística que los dirigidos por Christiansen intentarán romper esta noche en territorio brasileño.

Uno de los jugadores que más ha destacado la importancia de este compromiso es el defensor Eric Davis, quien valoró la oportunidad de jugar en uno de los estadios más icónicos del planeta.

"Es una motivación para nosotros jugar en el Maracaná. Ya jugué una vez contra Brasil en Porto, en un partido que terminó 1-1, donde dimos el 100 por ciento. Eso fue con el profesor Julio Dely Valdés y por qué no, mañana podemos hacer otro partido histórico", expresó el experimentado lateral panameño.

Todo está listo para que ruede el balón en Río de Janeiro. Panamá buscará escribir una nueva página en su historia futbolística, mientras que Brasil intentará imponer su jerarquía ante su afición en el legendario Maracaná.

¡Acompáñanos y vive cada detalle de este emocionante Brasil vs Panamá, minuto a minuto!