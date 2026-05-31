Mundial 2026| Lamine Yamal: estrella de España confiesa que sintió miedo de perderse el torneo

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España/La estrella de la selección española Lamine Yamal admitió este domingo que tuvo "miedo" de perderse el Mundial por la lesión muscular de la que sigue reponiéndose.

En declaraciones a los medios de la Federación Española, Lamine recordó como se lesionó en el partido de Liga contra el Celta el 22 de abril.

"Estaba rezando por dentro por que no fuera nada, por que fuera un calambre o cualquier cosa, porque veía muy cerca el Mundial y sabía que una lesión de 'isquios' de poco tiempo no era", comentó Lamine Yamal.

"Tenía miedo de que fuera grave y, sobre todo, aunque no fuera grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial", añadió el delantero del Barcelona.

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Lamine sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda al chutar un penal contra el Celta.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, confía en poder tenerlo disponible para el primer encuentro de la Roja en el Mundial contra Cabo Verde el próximo 15 de junio.

El jugador calentó este domingo con sus compañeros en el primer entrenamiento de la Roja antes de retirarse y continuar en el gimnasio.

"También es verdad que ayuda que vas a jugar un Mundial, entoces la mente está como si no hubieras jugado un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar", afirmó.

A punto de jugar su primer Mundial, Lamine está convencido de que "es lo más grande" que hay en el fútbol y admite haber "soñado mil veces" con ganarlo.

Lamine elogió al grupo de jugadores que le rodean en la selección.

"Al final jugamos contra selecciones muy buenas. Si jugamos contra Francia y yo soy muy importante, pero el equipo no está bien, no tenemos nada que hacer", afirmó.

"Por eso voy con esa ilusión, porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido, con jugadores importantes", dijo el delantero de la Roja.

España, encuadrada en el grupo H del Mundial, se estrenará contra Cabo Verde antes de jugar contra Arabia Saudita el 21 de junio y el 27 contra Uruguay.