Mulino iniciará gira en Grecia para atraer inversiones marítimas y promover proyectos del canal de Panamá

A su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos, el mandatario será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Helénica, Georgios Gerapetritis.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribará este lunes a Atenas, Grecia, donde desarrollará una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la cooperación bilateral, promover inversiones en el sector marítimo y logístico, así como consolidar la posición de Panamá como uno de los principales centros de servicios marítimos del mundo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos, el mandatario será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Helénica, Georgios Gerapetritis. Durante su visita oficial, Mulino sostendrá reuniones de alto nivel con autoridades del gobierno griego, entre ellas el presidente de Grecia, Konstantínos Tasoúlas, y el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis.

Los encuentros estarán centrados en temas de cooperación económica, inversiones, logística, turismo y oportunidades vinculadas al Canal de Panamá. Entre los puntos previstos en la agenda figura la promoción de la participación de empresas griegas en futuras licitaciones relacionadas con proyectos del Canal, así como la firma de acuerdos de cooperación en materia de turismo y relaciones exteriores entre ambos países.

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Participación en Posidonia 2026

Como parte de su agenda, el presidente asistirá a la inauguración de Posidonia 2026, considerada una de las exposiciones y conferencias marítimas más importantes del mundo, que se celebra cada dos años en Atenas y reúne a los principales actores de la industria naviera internacional.

En el marco del evento, Mulino inaugurará el pabellón de Panamá, donde participan el Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias. Además, se desarrollarán encuentros bilaterales con representantes de la industria naviera griega, incluyendo una reunión con Melina Travlos, presidenta de la Unión de Armadores Griegos, así como con miembros de esa organización.

Durante estas actividades también participarán el director general de Marina Mercante de la AMP, Ramón Franco, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quienes presentarán las ventajas competitivas del país como centro marítimo y logístico global. La agenda presidencial contempla además un encuentro con Panagiotis Tsakos y Nikolas Tsakos, representantes de la empresa Tsakos Shipping and Trading S.A., una de las compañías navieras más reconocidas de Grecia.

Mulino también asistirá a una recepción organizada por la embajadora y cónsul general de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos, evento que reunirá a funcionarios gubernamentales, empresarios, armadores y representantes de distintos países vinculados a la industria marítima internacional.

Las autoridades panameñas consideran que esta misión oficial contribuirá a fortalecer la presencia del país en uno de los mercados navieros más importantes del mundo y a consolidar nuevas oportunidades de inversión, cooperación y promoción internacional para el Canal de Panamá y el sector logístico nacional.