Mundial 2026: Sin sorpresas y con Muslera como histórico, Bielsa presenta la nómina de Uruguay

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, hoy domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Montevideo, Uruguay/Con Federico Valverde a la cabeza y la esperada inclusión del veterano guardameta Fernando Muslera, Marcelo Bielsa oficializó este domingo la lista de 26 futbolistas que defenderán a la Celeste en el Mundial que inicia en once días en Norteamérica.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció la lista de convocados en sus redes sociales con una pieza audiovisual en la que recorre un bar y varios escenarios ciudadanos, en los que se descubren uno a uno los nombres de los jugadores.

Otras noticias: Mundial 2026| Lamine Yamal: estrella de España confiesa que sintió miedo de perderse el torneo

Bielsa conformó una nómina cargada de jugadores que se pueden desempeñar en el mediocampo, pero con fuerte proyección en ataque, con el capitán del Real Madrid, Federico Valverde como insignia.

Otro de los jugadores clave de la Celeste será el recuperado Rodrigo Bentancur, que llega con lo justo tras ser operado de un desprendimiento del bíceps femoral derecho en enero y tras salvarse con el Tottenham del descenso en la Premier League.

En el ataque, Uruguay será liderado por Darwin Núñez. Goleador de la era Bielsa, el jugador del Al Hilal saudí llega a la Copa del Mundo con escaso rodaje y es una de las grandes interrogantes del equipo charrúa.

Otras noticias: Mundial 2026| México vs Australia: El Tri se impone en amistoso que marca el regreso de Guillermo Ochoa

Muslera y sus cinco Mundiales -

A sus 39 años, Fernando Muslera volverá a defender el arco de Uruguay en un Mundial. El guardameta, referente histórico de la Celeste, disputará su quinta Copa del Mundo tras haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Con su presencia en la cita de 2026, Muslera, de Estudiantes de La Plata, se convertirá en el futbolista uruguayo con más Mundiales disputados en la historia.

Por detrás de Muslera, con cuatro Copas del Mundo disputadas, quedaron Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín y Martín Cáceres, integrantes de la generación de la Celeste que coincidió en los ciclos de 2010 a 2022, y Pedro Rocha, un célebre mediocampista presente en las citas de 1962, 1966, 1970 y 1974.

Uruguay llega tras unas clasificatorias sudamericanas que comenzaron a todo gol y terminaron en medio de una crisis ofensiva y tras sufrir la peor crisis de la era Bielsa, cuando en noviembre Estados Unidos le propinó una humillante goleada 5-1 en un amistoso.

En las fecha FIFA de marzo, la Celeste empató 1-1 con Inglaterra en Wembley e igualó sin goles ante Argelia.

La Celeste se despedirá de Montevideo el próximo fin de semana antes de viajar a Estados Unidos, aunque no disputará ningún amistoso adicional previo a su debut en la Copa del Mundo, previsto para el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami.

Integrante del Grupo H en el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Uruguay completará la serie enfrentando a Cabo Verde y España, una de las favoritas a llevarse el título.

La lista de 26 jugadores de Uruguay:

Porteros: Sergio Rochet (Internacional, BRA), Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, ARG), Santiago Mele (Monterrey, MEX).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético Madrid, ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton, ENG), Sebastián Cáceres (América, MEX), Mathías Olivera (Nápoles, ITA), Joaquín Piquerez (Palmeiras, BRA), Matías Viña (River Plate, ARG).

Mediocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United, ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Agustín Canobbio (Fluminense, BRA), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City, USA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Nicolás De la Cruz (Flamengo, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga, POR), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Brian Rodríguez (América, MEX), Maximiliano Araújo (Sporting, POR).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Tigres, MEX), Federico Viñas (Real Oviedo, ESP), Darwin Núñez (Al Hilal, KSA).