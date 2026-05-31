Emiten aviso de vigilancia por aumento del oleaje en el Pacífico panameño hasta el 1 de junio

De acuerdo con el reporte meteorológico, las zonas bajo vigilancia incluyen el Pacífico Occidental, específicamente el Golfo de Chiriquí; el Pacífico Central, que comprende el sur de Veraguas y la península de Azuero; y el Pacífico Oriental, donde se encuentran el Golfo de Panamá y la provincia de Darién.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por el incremento del oleaje y el aumento en los periodos de las olas en distintos sectores del litoral Pacífico, condiciones que se mantendrán desde la tarde de este 30 de mayo hasta las 11:59 p.m. del próximo 1 de junio.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las zonas bajo vigilancia incluyen el Pacífico Occidental, específicamente el Golfo de Chiriquí; el Pacífico Central, que comprende el sur de Veraguas y la península de Azuero; y el Pacífico Oriental, donde se encuentran el Golfo de Panamá y la provincia de Darién.

El pronóstico indica que en el Golfo de Chiriquí y el Pacífico Central se esperan olas de entre 1.5 y 1.8 metros de altura, acompañadas de periodos de entre 17 y 19 segundos. En el Pacífico Oriental, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de entre 16 y 19 segundos. Según el Imhpa, estas condiciones obedecen a un incremento tanto en la altura como en la energía de las olas, lo que podría generar riesgos para ciertas actividades marítimas.

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La entidad catalogó el escenario como de moderada precaución, especialmente para embarcaciones livianas, pescadores artesanales y bañistas que frecuentan playas y zonas costeras del Pacífico panameño.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las indicaciones de los estamentos de seguridad y protección civil.

Aunque las condiciones continúan siendo favorables para gran parte de las actividades marítimas, el aumento del oleaje podría generar corrientes más fuertes y dificultar la navegación de pequeñas embarcaciones, por lo que se insta a extremar las medidas de seguridad durante el periodo de vigilancia.