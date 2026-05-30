Sabores, cultura y emprendimiento: feria afrodescendiente llena de tradición el Parque Omar

La actividad reunió a emprendedores de distintos puntos del país, incluyendo participantes provenientes de la provincia de Colón, quienes llevaron algunos de los platos más representativos de la cocina colonense para acercar sus sabores a los visitantes de la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/La gastronomía, la música y el emprendimiento afrodescendiente fueron los protagonistas de una feria cultural celebrada en el domo del Parque Omar, donde decenas de expositores aprovecharon el espacio para dar a conocer sus productos y tradiciones al público.

La actividad reunió a emprendedores de distintos puntos del país, incluyendo participantes provenientes de la provincia de Colón, quienes llevaron algunos de los platos más representativos de la cocina colonense para acercar sus sabores a los visitantes de la capital.

Entre las propuestas gastronómicas destacaron productos tradicionales como el "One Pot", Pan Bon, además de helados artesanales y otras recetas típicas que despertaron la curiosidad y el interés de los asistentes. Los emprendedores señalaron que este tipo de eventos representa una oportunidad importante para visibilizar sus negocios y conectar con nuevos clientes.

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“Las actividades como esta ayudan a que los emprendedores puedan dar a conocer sus productos”, comentó una de las participantes, quien recientemente inició su proyecto de elaboración de helados artesanales.

La feria no solo estuvo enfocada en la gastronomía. Los asistentes también encontraron bisutería, vestidos, accesorios y otras prendas inspiradas en la herencia afrodescendiente, elaboradas por artesanos y pequeños empresarios.

La jornada estuvo acompañada por presentaciones artísticas y actividades culturales que complementaron la experiencia de quienes acudieron al evento, convirtiendo el Parque Omar en un espacio de encuentro para celebrar la diversidad cultural y el talento emprendedor.

Los organizadores destacaron que la iniciativa busca promover las tradiciones afrodescendientes, al tiempo que brinda una plataforma para que pequeños negocios fortalezcan su presencia y alcancen nuevos mercados.

Con información de Luis Alberto Jiménez