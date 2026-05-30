Canal de Panamá actualiza requisitos para concesión de terminales portuarias de contenedores en Corozal y Telfers

La nueva enmienda incorpora ajustes al mecanismo de revisión documental, precisiones sobre consorcios, actualizaciones en garantías y estándares de transparencia. La fecha límite para entregar documentos de precalificación se extendió al 29 de junio de 2026.

El canal de Panamá publicó la enmienda n.° 2 al Pliego de Precalificación de la iniciativa de Terminales Portuarias de transbordo de contenedores de Corozal y Telfers, como parte del proceso que adelanta la organización para la selección de concesionarios.

El proceso inició con la publicación del pliego el 30 de enero de 2026 y fue actualizado por primera vez mediante la enmienda n.° 1, publicada el 30 de marzo de 2026.

¿Qué cambia con esta segunda enmienda?

La nueva actualización incorpora modificaciones orientadas a optimizar el proceso y ofrecer mayores precisiones a las empresas interesadas, en respuesta a consultas y observaciones recibidas durante esta etapa. Entre los principales cambios se destacan:

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Ajustes al mecanismo de revisión documental

Precisiones sobre la participación y conformación de consorcios

Actualización de la documentación exigida a personas vinculadas a la estructura corporativa del proponente

exigida a personas vinculadas a la estructura corporativa del proponente Actualizaciones relacionadas con garantías

Incorporación de anexos sobre estándares de transparencia, cumplimiento de políticas legales y prevención de conflictos de interés

Nuevos plazos

La enmienda también habilitó un nuevo período para la presentación de solicitudes de aclaración, con fecha límite el 8 de junio de 2026. Asimismo, se extendió hasta el 29 de junio de 2026 la fecha límite para la entrega de documentos de precalificación.

La documentación presentada por los interesados continuará siendo evaluada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el pliego y sus enmiendas.

El objetivo del proyecto

La iniciativa de las Terminales Portuarias de Corozal y Telfers busca fortalecer la conectividad logística y laboral del país, promoviendo capacidades complementarias al funcionamiento del canal de Panamá y respondiendo a oportunidades identificadas en el comercio internacional para desarrollar un sistema portuario competitivo.