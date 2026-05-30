Mundial 2026: Eric Davis asegura que Panamá está lista para el reto ante Brasil en el Maracaná

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá continúa con su preparación en territorio brasileño de cara al compromiso amistoso frente a Brasil, programado para este domingo 31 de mayo a las 4:30 p.m. en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Previo a una de las sesiones de entrenamiento realizadas en el Centro de Alto Rendimiento del Vasco da Gama, el defensor panameño Eric Davis atendió a los medios de comunicación y compartió sus impresiones sobre el desafío que representa enfrentar a una de las selecciones más exitosas de la historia del fútbol mundial.

El experimentado lateral destacó la importancia de que todos los integrantes del plantel mantengan una misma línea de trabajo y estén preparados para responder a las exigencias del cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen.

"Creo que no, porque somos 26 convocados y todos tenemos que tener la misma idea de lo que quiere el profe. Todos tenemos que estar preparados para afrontar esta fase de desafío y creo que estamos listos", señaló Davis durante su intervención ante la prensa.

El jugador también reconoció que disputar un encuentro en el Maracaná representa una motivación especial para el grupo panameño, que buscará aprovechar la oportunidad para medirse a un rival de primer nivel en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional.

"Es una motivación para nosotros jugar en el Maracaná. Ya jugué una vez contra Brasil en Porto, en un partido que terminó 1-1, donde dimos el 100 por ciento. Eso fue con el profesor Julio Dely Valdés y por qué no, mañana podemos hacer otro partido histórico", comentó.

Las palabras de Davis reflejan la confianza y el compromiso del plantel nacional antes de afrontar una prueba exigente frente a la Canarinha, en un encuentro que servirá como parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

La selección de Panamá ha desarrollado varias jornadas de trabajo desde su llegada a Brasil, enfocándose en aspectos tácticos y físicos con el objetivo de presentar una versión competitiva ante uno de los equipos más tradicionales del fútbol mundial.

El duelo entre Brasil y Panamá genera gran expectativa tanto por el nivel del rival como por el simbolismo de disputar un partido en el histórico Estadio Maracaná, escenario que ha sido sede de finales mundialistas y de algunos de los momentos más importantes en la historia del deporte.