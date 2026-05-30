Resultados de Probeis Kids | Jornada de Dominio en el Diamante: Resultados del sábado 30 de Mayo

La jornada del sábado estuvo marcada por abultados marcadores y actuaciones destacadas desde el montículo, donde varios equipos lograron victorias contundentes en sus respectivos encuentros.

Panamá/Leña Roja de Coclé y Federales de Chiriquí propinan palizas.

Dos de los resultados más destacados de la fecha fueron las victorias por abultamiento de carreras. En un despliegue ofensivo impresionante, la Leña Roja de Coclé derrotó 14-1 a los Cardenales de Los Andes 2. El equipo coclesano conectó 11 imparables, destacando Matias González, quien se fue de 2-2 con un triple y una carrera impulsada, y Alexander García, con un doble en dos turnos. El lanzador ganador fue Christian Cedeño, quien permitió solo un hit en 4 entradas.

Por su parte, los Federales de Chiriquí no tuvieron piedad al vencer 13-1 a los Linces de Río Hato en apenas 4 entradas. Thiago De Gracia lideró la ofensiva chiricana con 3 carreras empujadas, mientras que Allan Rodríguez se llevó la victoria tras una sólida labor de 3 entradas permitiendo solo un hit y ponchando a 8 bateadores.

Águilas y Vikingos Mantienen el Control

Las Águilas Metropolitanas superaron 7-2 a Detroit del Norte. A pesar de que Detroit solo pudo conectar un imparable en todo el juego (un hit de Eithan Charris), lograron anotar dos veces. Sin embargo, el bateo oportuno de las Águilas, liderado por Nelson Robledo (de 3-2 con una impulsada), aseguró el triunfo para el lanzador Axel Valdes.

En otro frente, los Vikingos se impusieron 7-1 ante el equipo de RBI. El lanzador Miguel Samaniego se acreditó la victoria con una labor de 3 entradas sin permitir carreras. A la ofensiva, Dioscaro Rivera destacó al conectar un triple, contribuyendo a los 9 hits totales de su equipo.

Potros del Este se Imponen en Duelo de Pitcheo

Finalmente, los Potros del Este vencieron 5-1 a los Lobos de Cerro Viento. Este encuentro se caracterizó por la excelente labor de Javier Fuentes, quien lanzó la ruta completa (6 entradas) permitiendo solo 3 hits, ninguna carrera limpia y recetando 8 ponches para llevarse el triunfo. Por los Potros, Thiago White fue clave a la ofensiva al impulsar 2 carreras.

Con información de Centro de Prensa de Probeis Kids