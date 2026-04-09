EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Colón vs Herrera: juego 4 de la serie de Ronda de Ocho del campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Una cita importante es la que tienen los equipos de Herrera y Colón en la Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Ambos equipos disputan el cuarto partido de su serie la que favorece al conjunto colonense, por dos victorias y una derrota. Un triunfo más de los 'Correcaminos' les pone en las semifinales.

En cuanto al elenco herrerano, la victoria les permitirá empatar el enfrentamiento y extenderlo a un quinto y decisivo partido que se realizaría el sábado 11 de abril.

El estadio Claudio Nieto de Monagrillo es el escenario de ese encuentro el que podrás seguir a través de este minuto a minuto. Además puedes enterarte de lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Así van las series

(1) Bocas del Toro vs (8) Coclé

Estado: Bocas del Toro gana la serie 3-0

Domingo 5 de abril de 2026: Coclé 0-4 Bocas del Toro Lunes 6 de abril de 2026: Coclé 1-2 Bocas del Toro Miércoles 8 de abril de 2026: Bocas del Toro 10-0 Coclé

(4) Colón vs (5) Herrera

Estado: Colón lidera la serie 2-1

Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios) Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón Miércoles 8 de abril de 2026: Colón 7-2 Herrera

(2) Chiriquí vs (7) Veraguas

Estado: Serie empatada 2-2

Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí Martes 7 de abril de 2026: Chiriquí 5-0 Veraguas Miércoles 8 de abril de 2026: Chiriquí 10-0 Veraguas

(3) Panamá Oeste vs (6) Darién

Estado: Serie empatada 2-2