Béisbol Mayor 2026 | Así si coronó bicampeón Bocas el Toro en el campeonato nacional

Panamá/En un cierre de alarido en el Estadio Rod Carew, los "Tortugueros" de Bocas del Toro lograron vencer 6-4 a Chiriquí, adjudicándose el título de la versión 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

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Estas fueron las razones fundamentales que explican la victoria bocatoreña en el partido decisivo:

El "Rally" definitivo en el séptimo inning: El momento de inflexión ocurrió en la parte baja de la séptima entrada , donde la ofensiva de Bocas del Toro explotó con 3 carreras . Este ataque les permitió darle la vuelta al marcador frente a los envíos del relevista chiricano Steven Fuentes , quien cargó con la derrota.

El momento de inflexión ocurrió en la , donde la ofensiva de Bocas del Toro explotó con . Este ataque les permitió darle la vuelta al marcador frente a los envíos del relevista chiricano , quien cargó con la derrota. Relevo impecable de Alain Pérez: Tras una apertura permitiendo 4 carreras de Didier Vargas, el lanzador Alain Pérez asumió el montículo y silenció por completo a la artillería chiricana. Pérez se anotó la victoria (W) tras trabajar 4.0 episodios dominantes , en los que no permitió carreras y apenas concedió un boleto, manteniendo la ventaja hasta el último out.

Tras una apertura permitiendo 4 carreras de Didier Vargas, el lanzador asumió el montículo y silenció por completo a la artillería chiricana. Pérez se anotó la tras trabajar , en los que y apenas concedió un boleto, manteniendo la ventaja hasta el último out. Poder y oportunidad al bate: La ofensiva bocatoreña fue liderada por Eduards Tolo , quien conectó un cuadrangular (HR) solitario y terminó con dos imparables. Asimismo, Joshwan Wright fue determinante al remolcar 2 carreras con un doblete, mientras que Jonathan Mendoza aportó otras 2 impulsadas para la causa ganadora.

La ofensiva bocatoreña fue liderada por , quien conectó un solitario y terminó con dos imparables. Asimismo, fue determinante al remolcar con un doblete, mientras que aportó otras para la causa ganadora. Agresividad en las bases: El jugador Jael Escobar fue una pesadilla para la defensa de Chiriquí, logrando 2 bases robadas y anotando 2 carreras cruciales que mantuvieron la presión sobre el rival durante todo el encuentro.

El jugador fue una pesadilla para la defensa de Chiriquí, logrando y anotando cruciales que mantuvieron la presión sobre el rival durante todo el encuentro. Solidez defensiva vs. Errores rivales: Mientras que Bocas del Toro mostró un cuadro seguro con solo 1 error registrado, Chiriquí se vio perjudicado por 3 pifias defensivas (dos de Iraj Serrano y una de Amador Rojas). Estas fallas del equipo del Valle de la Luna abrieron puertas que los bocatoreños supieron aprovechar para consolidar su quinto campeonato histórico.

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