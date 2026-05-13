Béisbol Mayor 2026| Más de 100 mil personas asistieron a los estadios en el campeonato nacional, señala Fedebeis

La Federación Panameña de Béisbol también dio detalles sobre el pago de polizas de accidente en los torneos Mayor y Juvenil

Panamá/Una afluencia de público de 124 mil 549 aficionados se registró durante la versión 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas, dejando un sabor agradable, tras la presencia masiva de la fanaticada a los partidos del certamen 2026.

Jaime Robinson, presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), confirmó la suma total, destacando que de ese gran total de asistencia, 88 mil 687 aficionados fueron adultos, 8 mil 300 fueron jubilados, 5 mil 873 niños y se logró repartir un total de 21 mil 689 pases de cortesía.

El certamen se jugó este año con sus 12 equipos, el cual terminó con la coronación de Bocas del Toro que venció a Chiriquí en una gran final de infarto, jugada en una Serie de siete partidos.

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Pólizas de accidente

Un informe revelado por la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol señala que para la temporada 2026 de los Campeonatos Nacionales de Béisbol Mayor y Juvenil se invirtió un gasto de 57 mil 436.01 balboas en pagos de pólizas de accidentes personales y responsabilidad civil.

Para el Campeonato Nacional Juvenil 2026, jugado entre el 3 de enero y el 4 de marzo, se pagó 10 mil 650 balboas de prima total y 2 mil 668 en gastos extraordinarios, asumidos por Fedebeis.

Para el Campeonato Nacional Mayor, jugado entre el 13 de marzo y el 1 de mayo de 2026, el pago total de prima fue de 31 mil 978.32 balboas, con 3 mil 107.10 balboas en gastos extraordinarios asumidos por la Fedebeis.

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En póliza de responsabilidad civil de estadios y eventos organizados por Fedebeis, se pagó 14 mil 807.69 balboas.

En resumen, el total de pólizas fue de 57 mil, 436.01 y los gastos totales asumidos por Fedebeis, fueron de 5 mil 775.10.

También se agrega que el total de pagos de reclamos de las aseguradoras (Compañía Internacional de Seguros, Optima Compañía de Seguros) equivale a 49 mil 445.98 balboas.

Información de Fedebeis

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