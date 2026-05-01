Bocas del Toro bicampeón del Béisbol Mayor 2026: conquista el título tras vencer a Chiriquí en una final épica

Panamá/Bocas del Toro se proclamó campeón del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 luego de derrotar 6 carreras por 4 a Chiriquí en el séptimo y definitivo partido de la serie final, disputado ante una extraordinaria asistencia en el Estadio Nacional Rod Carew.

Con la victoria, los Tortugueros alcanzaron el bicampeonato nacional y levantaron el quinto título de su historia en la pelota mayor panameña.

La novena chiricana pegó primero en el compromiso y abrió el marcador en la parte alta del tercer episodio, cuando una obstrucción en el plato de Carlos Sánchez permitió la entrada de la primera carrera del encuentro. Un inning después, Xavier Quiróz anotó tras un triple remolcador de Serrano, ampliando la ventaja de Chiriquí a 2-0 y colocando presión temprana sobre los campeones defensores.

Sin embargo, Bocas del Toro respondió rápidamente en la parte baja de la cuarta entrada. Joshua Wright conectó un doble remolcador que acercó a los tortugueros 2-1, y en el quinto episodio Jael Escobar ejecutó una jugada de sacrificio que permitió anotar a Walden para empatar el partido 2-2.

El momento más polémico de la noche llegó en la sexta entrada. Carlos Xavier Quiróz conectó un batazo que inicialmente fue decretado cuadrangular de dos carreras para poner a Chiriquí arriba 4-2.

Tras una revisión arbitral, la decisión fue revertida y el batazo declarado foul, generando tensión en las graderías del Rod Carew. Minutos después, el propio Quiróz volvió a castigar y esta vez sí conectó un jonrón legítimo de dos carreras, devolviendo la ventaja a los chiricanos.

Cuando parecía que Chiriquí tomaba el control definitivo, Bocas del Toro reaccionó en la parte baja del séptimo episodio. Jonathan Mendoza apareció con un oportuno imparable productor de dos carreras para igualar la pizarra 4-4, antes de que nuevamente Joshua Wright respondiera con el batazo que impulsó la quinta anotación y completó la remontada de los bocatoreños.

La sentencia llegó en el octavo inning con el batazo de poder de Edward Toló, quien desapareció la pelota con un cuadrangular solitario que colocó el 6-4 definitivo y encaminó la celebración de los tortugueros.

Con esta conquista, Bocas del Toro reafirma su lugar entre las grandes potencias del béisbol panameño, sumando campeonatos consecutivos y escribiendo un nuevo capítulo dorado en su historia. La final de 2026 quedará en el recuerdo como una de las más emocionantes de los últimos años, con una serie que se extendió al máximo y un Juego 7 digno de una noche de campeonato.