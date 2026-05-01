Béisbol Mayor final 2026 | Chiriquí vs Bocas del Toro estos son los lanzadores para el juego 7

Panamá/La versión 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llegará esta noche a su desenlace cuando Chiriquí y Bocas del Toro disputen el decisivo Juego 7 de la gran final, programado para este viernes 1 de mayo desde las 7:00 p.m. en el Estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Con la serie empatada 3-3, ambos equipos tendrán una última oportunidad de conquistar el campeonato en un duelo que podrá seguirse por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

La serie llegó al límite tras la reacción chiricana

Bocas del Toro tomó el control de la final en el arranque al imponerse en los juegos 1, 2 y 4, colocándose a una victoria del campeonato. Sin embargo, Chiriquí reaccionó en el momento más crítico, ganó el tercer partido y luego enlazó triunfos consecutivos en los juegos 5 y 6 para forzar el séptimo y definitivo compromiso.

El conjunto chiricano cambió el rumbo de la serie tras un repunte ofensivo clave en el séptimo episodio del quinto juego, mientras que la ofensiva bocatoreña ha perdido producción en el cierre de la final, con apenas una carrera anotada en los últimos dos encuentros combinados.

Kevin Miranda y Didier Vargas, los abridores para el duelo por el campeonato

Para el encuentro definitivo, los managers apostarán por Kevin Miranda como abridor de Chiriquí y Didier Vargas por Bocas del Toro.

Kevin Miranda – Chiriquí

El derecho trabajó previamente en esta serie y dejó los siguientes números:

5.1 episodios lanzados

5 hits permitidos

3 carreras limpias

0 bases por bolas

4 ponches

WHIP de 0.98

Efectividad de 5.29

Didier Vargas – Bocas del Toro

El abridor bocatoreño también tuvo una presentación en la final con estos registros:

7.2 episodios lanzados

9 hits permitidos

3 carreras limpias

1 base por bolas

6 ponches

WHIP de 1.39

Efectividad de 3.75

Lo que está en juego

El partido de esta noche definirá mucho más que un campeón:

Bocas del Toro buscará conquistar su quinto título nacional y el segundo campeonato consecutivo de su historia.

buscará conquistar su y el de su historia. Chiriquí intentará alcanzar su corona número 18, reafirmando su condición como una de las novenas más laureadas del béisbol panameño.

Una noche para la historia

Con una serie que ha tenido cambios de dominio, remontadas y dramatismo, el Juego 7 promete un cierre a la altura de una gran final.

Nueve entradas —o más si son necesarias— separan a Chiriquí y Bocas del Toro de la gloria nacional en una noche donde solo uno levantará el trofeo del Béisbol Mayor 2026.