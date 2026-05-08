Béisbol Mayor| Chiriquí anuncia el retorno del manager Carlos Lee III para el campeonato nacional 2027

La liga provincial chiricana anunció al entrenador que sustituye a Alberto Macré que llevó a su equipo mayor a la final mayor de este año.

Panamá/Carlos Lee III será el encargado de dirigir a Chiriquí en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor del año 2027. Esto lo anunció la liga provincial chiricana de esa disciplina deportiva.

"La Liga Provincial de Chiriquí bajo la gestión de su presidente Jesús Pinzón hace oficial! El anuncio del hombre que nos guió hacia la 17 está de vuelta en casa. Carlos Lee III regresa con una misión clara: liderar a nuestra selección en la conquista de la tan anhelada número 18", plasmó esa organización en su cuenta de Instagram.

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Esta será la segunda incursión de Lee III como manager del conjunto del 'Valle de la Luna' al que llevó a la conquista del campeonato mayor en el certamen nacional del año 2024. El que es el título número 17 de su historia en ese tipo de torneos.

"Él sabe lo que es ganar y viene con toda la determinación para consagrarnos como el equipo con más títulos en la historia de la pelota nacional", agregó la Liga Provincial de Béisbol de Chiriquí.

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Lee III tomará el puesto que ocupó este año el entrenador Alberto Macré quien llevó a Chiriquí a la final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor la que perdió en siete partidos ante Bocas del Toro.

El dirigente, oriundo de la provincia de Coclé, también obtuvo el título de campeón nacional de la categoría mayor con Panamá Metro en el año 2022. Este año estuvo al frente del elenco de Los Santos.

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