MLB resultado | Miguel Amaya aporta en el triunfo de los Cubs sobre Cincinnati

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Panamá/Los Chicago Cubs continúan atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada 2026 tras vencer 8 carreras por 3 a los Cincinnati Reds en el Wrigley Field, resultado que les permitió extender su racha ganadora a nueve triunfos consecutivos.

El receptor panameño Miguel Amaya fue el catcher titular de Chicago y volvió a responder ofensivamente. Amaya terminó el encuentro bateando de 2-1, anotó una carrera y remolcó dos más para contribuir al sólido triunfo de los líderes de la División Central de la Liga Nacional.

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Con su actuación, el panameño dejó su promedio ofensivo en .228, acumulando además 2 cuadrangulares y 8 carreras empujadas en la campaña.

El partido comenzó cerrado, pero los Cubs rompieron el empate en la parte baja del segundo episodio gracias a un cuadrangular de Michael Conforto hacia el jardín derecho-central, colocando el marcador 1-0.

La ofensiva de Chicago explotó en el cuarto episodio con un rally demoledor de siete carreras. Michael Conforto recibió boleto con las bases llenas para impulsar la segunda carrera del encuentro, mientras que Dansby Swanson produjo otra más con un roletazo de selección. Posteriormente, Pete Crow-Armstrong conectó sencillo impulsador para ampliar la ventaja.

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Fue entonces cuando apareció Miguel Amaya, quien conectó un sencillo hacia el jardín central para remolcar dos carreras, anotadas por Dansby Swanson y Pete Crow-Armstrong, colocando el marcador 6-0. Más adelante, Nico Hoerner conectó un doble productor que también permitió anotar al receptor panameño, mientras Moisés Ballesteros elevó de sacrificio para completar el ataque ofensivo de Chicago.

Los Reds intentaron reaccionar en las entradas finales. En el sexto inning, Sal Stewart conectó un jonrón solitario hacia el jardín izquierdo-central para acercar a Cincinnati, mientras que Blake Dunn añadió otro vuelacercas en el octavo episodio. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y los Cubs aseguraron otra victoria convincente.

Con este resultado, Chicago mejoró su marca a 26-12, consolidándose como líder absoluto de la División Central de la Liga Nacional y confirmando que atraviesa uno de los momentos más dominantes de toda la MLB.

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