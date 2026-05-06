MLB resultado | Edmundo Sosa el hombre 'clutch' en triunfo de los Phillies sobre Atléticos

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Panamá/Los Phillies de Philadelphia remontaron en la recta final del partido para derrotar 6 carreras por 3 a los Atléticos, en un encuentro donde el panameño Edmundo Sosa tuvo un papel determinante con el bate al impulsar dos anotaciones en el decisivo octavo episodio.

El conjunto visitante tomó ventaja temprano en el compromiso. En la parte alta del tercer inning, Jacob Wilson conectó un sencillo hacia el jardín derecho que permitió la anotación de Lawrence Butler para colocar el 1-0 a favor de los Atléticos.

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La ofensiva continuó respondiendo en el quinto capítulo cuando Nick Kurtz pegó una línea sólida al jardín derecho para remolcar a Zack Gelof, aumentando la diferencia a 2-0 y complicando a Philadelphia.

Los Phillies descontaron rápidamente en la parte baja de esa entrada gracias a un rodado de Felix Reyes, suficiente para que Brandon Marsh anotara desde tercera base y acercara a los locales 2-1.

En el sexto inning, los Atléticos volvieron a golpear con poder. Tyler Soderstrom desapareció la pelota por el jardín izquierdo con su quinto cuadrangular de la temporada para ampliar la ventaja 3-1.

Sin embargo, la respuesta de Philadelphia no tardó en llegar. En la parte baja del mismo episodio, Adolis García conectó un jonrón solitario hacia el jardín central, acercando nuevamente a los Phillies 3-2 y manteniendo vivo el partido.

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La gran explosión ofensiva llegó en el octavo inning. Con corredores en circulación, el panameño Edmundo Sosa apareció en un momento clave y conectó un sencillo hacia el jardín central que impulsó las carreras de Kyle Schwarber y Bryce Harper, volteando el marcador 4-3 a favor de Philadelphia y desatando la celebración de los aficionados.

La ofensiva local siguió presionando y poco después Brandon Marsh pegó otro imparable al jardín central para remolcar a Adolis García, mientras que Sosa avanzó a segunda base.

Acto seguido, Justin Crawford conectó un rodado que permitió que el propio Edmundo Sosa anotara la sexta carrera de los Phillies, sellando así la remontada definitiva y el triunfo 6-3.

El pelotero panameño terminó la jornada bateando de 4-2, con dos carreras empujadas, una anotada y un ponche, consolidando otra destacada actuación ofensiva en la temporada.

Con este rendimiento, Edmundo Sosa mantiene promedio ofensivo de .294, además de sumar un cuadrangular, 10 carreras impulsadas y dos bases robadas en la presente campaña de las Grandes Ligas.

Con esta victoria, los Phillies de Philadelphia continúan mostrando fortaleza ofensiva y nuevamente el panameño respondió en un momento importante, siendo pieza clave en el episodio que cambió completamente el rumbo del encuentro.

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