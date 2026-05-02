MLB noticias | José 'Chema' Caballero se gana el puesto en los Yankees y sacude los planes de Aaron Boone

Panamá/El panameño José Caballero volvió a hacer ruido en las Grandes Ligas al conectar este viernes su cuarto cuadrangular de la temporada con los New York Yankees, confirmando que su momento no es casualidad.

‘Chema’ Caballero atraviesa uno de sus mejores tramos ofensivos, con tres jonrones en sus últimos siete partidos, convirtiéndose en una pieza cada vez más influyente dentro del conjunto neoyorquino.

El istmeño ha sabido aprovechar cada oportunidad que se le ha presentado y, lejos de hacer bulla innecesaria, está dejando que su bate y su velocidad hablen por él en el terreno.

La lesión de Anthony Volpe le abrió la puerta en el campocorto, pero Caballero no solo entró… se instaló. Su rendimiento lo ha llevado a adueñarse de la posición, mostrando seguridad defensiva y una energía que contagia al resto del equipo.

Ahora el panorama no es tan sencillo para el mánager Aaron Boone, quien tendrá que tomar decisiones importantes con el regreso inminente de Volpe, el torpedero titular que ha sido cuestionado por su baja producción ofensiva en las dos últimas temporadas.

Desde el pasado 13 de abril, Caballero ha sido constante tanto con el madero como en las bases. Su velocidad lo convierte en una amenaza permanente, corriendo como si tuviera turbo y obligando a las defensas rivales a cometer errores.

En lo que va de la campaña, el oriundo de Las Tablas, provincia de Los Santos, presenta promedio de .265, con 4 jonrones, 12 carreras impulsadas, 12 anotadas y 12 bases robadas.

Precisamente en este último renglón, Caballero asumió el liderato de la Liga Americana, reafirmando su especialidad en el robo de bases, un departamento que ya dominó en 2024 con 45 estafas y en 2025 con 49.

Su versatilidad, sumada a su intensidad en el juego, lo ha convertido en un pelotero incómodo para cualquier rival… y ahora también en una variable difícil de ignorar dentro del propio camerino de los Yankees.

Porque mientras unos regresan, otros no están dispuestos a ceder el puesto. Y Caballero, con números en mano, ya dejó claro de qué lado está.

Con información de Harmodio Arrocha Jr.