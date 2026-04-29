MLB resultados | Los Yankees de Nueva York cayeron ante los Rangers de Texas

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Panamá/Los New York Yankees cayeron por marcador de 3-0 frente a los Texas Rangers en una nueva jornada de las Grandes Ligas, en un encuentro donde el panameño José “Chema” Caballero volvió a tener participación defensiva y ofensiva con la novena neoyorquina.

El jugador istmeño fue alineado como campocorto y terminó la noche bateando de 3-1, actuación con la que elevó su promedio ofensivo a .267 en la temporada y suma un total de 12 bases robadas.

Texas aprovechó el quinto episodio para romper el empate

Luego de cuatro entradas sin anotaciones, los Rangers encontraron la fórmula ofensiva en la parte baja del quinto inning.

Con corredores en posición de anotar, Josh Jung conectó un sencillo hacia el jardín izquierdo que permitió las carreras de Alejandro Osuna y Ezequiel Durán, colocando el juego 2-0 a favor del conjunto texano.

Rangers sellaron el triunfo en el séptimo inning

La ofensiva local volvió a producir en el séptimo episodio cuando Sam Haggerty pegó un sencillo al jardín central para remolcar a Ezequiel Durán, ampliando la ventaja a 3-0 y sentenciando el compromiso.

Eovaldi dominó y Texas aseguró la victoria

El triunfo fue para Nathan Eovaldi, quien mejoró su registro a 3-4 en la campaña pese a su efectividad de 4.76.

La derrota recayó sobre Eduardo Rodríguez, que quedó con marca de 0-1 y efectividad de 4.50, mientras que Latz se apuntó su segundo salvamento de la temporada.

Yankees mantienen marca positiva

Pese al revés, los Yankees conservan una sólida marca de 20-11, manteniéndose en la pelea dentro de la Liga Americana.

Para José Caballero, la jornada representó otra oportunidad de sumar tiempo de juego y seguir aportando versatilidad en el cuadro interior de Nueva York.