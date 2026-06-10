Panamá anuncia preselección de béisbol para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El evento se realizará en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana

Panamá/ La Federación Panameña de Béisbol reveló esta mañana el listado de 34 peloteros que forman parte de la Preselección Nacional de Béisbol que verá acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana desde el 24 de julio.

El equipo nacional con miras a uno de los eventos más importantes del Ciclo Olímpico, con mucho béisbol y tradición iniciará entrenamientos el próximo 28 de junio y el certamen se jugará entre el 30 de julio y el 8 de agosto.

El cuerpo técnico estará bajo la dirección del veterano Alberto Macré, asistido por Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra y Carlos Muñoz, como coach de los lanzadores Crispín Poveda. El trainer será Willy Serrano.

Te puede interesar: Béisbol U12| Panamá le otorga a Elpidio Pinto la conducción de su equipo para el Premundial de la categoría

Este es el listado completo:

Lanzadores: Alain Pérez, Alberto Guerrero, Carlos Rodríguez, Davis Romero, Didier Vargas, Enrique Saldaña, Gilberto Chú, Harold Araúz, Manuel Campos, Luis Ramos, Jezler Baúles, Raúl De Gracia, Pedro González, Ismael Velasco y Kevin Rodríguez.

Receptores: Jean Carrillo, Mario Sanjur y Edwin Hidalgo.

Cuadro Interior: Eduardo Thomas, Héctor Rayo, Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Joshwan Wright y Yeremy Lezcano.

Jardineros: Jael Escobar, Juan Diego Alonso, Abraham Rodríguez, Carlos Mosquera, Luis Castillo y José Murdock.

En el extranjero: Robert Mullen, Jhony Santos, Erasmo Caballero y Kevin Miranda.

Información de Fedebeis

Te puede interesar: Béisbol U18| Panamá anuncia manager y selección para Premundial 2026 en República Dominicana