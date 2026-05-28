Béisbol U12| Panamá le otorga a Elpidio Pinto la conducción de su equipo para el Premundial de la categoría

La Fedebeis anunció a los integrantes del cuerpo técnico del conjunto panameño.

Panamá/ Elpidio Pinto regresa a la cabeza de la Selección U12 de Panamá, tras ser seleccionado por la Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) de cara al Premundial 2026 que clasifica a cuatro equipos a la cita mundialista de Tainán, Taiwán, 2027.

Pinto se coronó campeón del Campeonato Nacional U12 2026 tras vencer a Los Santos 1-0 en la final jugada en el complejo deportivo MVP Sport City.

Pinto estuvo por última vez al frente de la Selección Nacional U12 en el año 2023 cuando Panamá terminó en el octavo en el Campeonato Mundial U12 jugado en la ciudad de Tainán, en Taiwán.

Para el Premundial 2026 Pinto tendrá como coach asistente a Samuel Rodríguez de Herrera, Francisco Baso (coach de lanzadores), Jorge Hernández (Asistente) y Alexis Fossaty (trainer).

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Preselección U12

Lanzadores: Jafdell Martínez, Neymar Grenald, Asiel Pitti, Kendrick Salinas, Víctor Rodríguez, Leonel Alveo, Javier Ibarguen, Dioscaro Rivera, Neymar Aizprua, Saúl González, Cristian Cedeño, Eynar De León, Jared Carrera, Axel Valdés, Diego Camaño, Luis Urriola y Carlos Ávila.

Jafdell Martínez, Neymar Grenald, Asiel Pitti, Kendrick Salinas, Víctor Rodríguez, Leonel Alveo, Javier Ibarguen, Dioscaro Rivera, Neymar Aizprua, Saúl González, Cristian Cedeño, Eynar De León, Jared Carrera, Axel Valdés, Diego Camaño, Luis Urriola y Carlos Ávila. Receptores: Josué Ramos, Aaron Rivera, Armando Stanziola y Gerald De La Cruz.

Josué Ramos, Aaron Rivera, Armando Stanziola y Gerald De La Cruz. Cuadro Interior: Edgar Batista, Nelson Robledo, Misael Rangel, Dylan Cruz, Abdel Gibss, Hansley Atencio, Javier Kennedy y Thiago Robles.

Edgar Batista, Nelson Robledo, Misael Rangel, Dylan Cruz, Abdel Gibss, Hansley Atencio, Javier Kennedy y Thiago Robles. Jardineros: Eithan Tello, Jayden Calderon, Carlos Pérez, Thiago Serracín, Diego Bartolí, Félix García, Alams Rodríguez, Alexander García.

Eithan Tello, Jayden Calderon, Carlos Pérez, Thiago Serracín, Diego Bartolí, Félix García, Alams Rodríguez, Alexander García. Utility: Elvis Ojo, Miguel Samaniego y Ángel Miranda.

Trayectoria del manager

Elpidio Pinto es una de las figuras más reconocidas en el desarrollo del béisbol menor en Panamá, especialmente en categorías infantiles y U12. Su trayectoria combina experiencia como jugador profesional y una extensa carrera como director técnico formador de talento juvenil.

Inició su carrera como entrenador en ligas menores luego de retirarse como jugador profesional. Muy pronto comenzó a destacar por sus resultados con selecciones infantiles y academias de formación.

En 2015, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) lo designó dirigente de la selección nacional Infantil A para el Campeonato Panamericano en Puebla, México. Ese nombramiento llegó tras sus buenos resultados en torneos nacionales y regionales.

También dirigió exitosamente la selección Sub-10 de Panamá, logrando campeonatos panamericanos consecutivos, lo que consolidó su reputación como técnico de categorías menores.

Uno de los hitos más importantes de su carrera ocurrió con las Pequeñas Ligas de Vacamonte, Panamá Oeste. Bajo su dirección:

Ganaron invictos el torneo sectorial;

Conquistaron el campeonato provincial;

Y representaron a Latinoamérica en la Serie Mundial de Williamsport 2018, tras ganar el torneo latinoamericano de forma invicta (6-0).

Pinto ha trabajado durante años con proyectos de formación a largo plazo en Panamá Oeste, enfocándose en desarrollar jugadores desde la categoría infantil hasta juvenil. Él mismo ha explicado que su visión es preparar generaciones completas para competir en categorías superiores.

Selección nacional U12 de Panamá

En años recientes, Pinto ha sido una figura constante al frente de la selección nacional U12:

Dirigió a Panamá en el Premundial U12 de 202 3, donde consiguió la clasificación al Mundial de Taiwán .

3, donde consiguió la clasificación al . Luego comandó a la selección panameña en el Mundial U12 de la WBSC en Taiwán , llevando al equipo a competir entre las mejores selecciones del mundo.

de la en , llevando al equipo a competir entre las mejores selecciones del mundo. Diversos medios deportivos panameños han resaltado su experiencia, liderazgo y capacidad para trabajar con niños y jóvenes peloteros.

Academia y trabajo formativo

Además de dirigir selecciones nacionales, Pinto es fundador y director de la Academia de Béisbol Los Tiburones de Vacamonte, proyecto dedicado al desarrollo de jugadores jóvenes en Panamá Oeste.

Reconocimientos

Por su aporte al béisbol nacional y especialmente al desarrollo del béisbol menor, recibió la Condecoración Deportiva Mariano Rivera, otorgada por el gobierno panameño. El reconocimiento destacó su trayectoria, el impulso al béisbol de categorías menores y su representación internacional de Panamá.

Información de Fedebeis