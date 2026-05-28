Jennisín Rosanía| Panameña se cuelga el oro en campeonato internacional master de jiu-jitsu

La representante de Panamá superó a tres rivales para quedarse con el primer lugar de su división.

Panamá/Jennisín Rosanía sumó un logro importante en su carrera deportiva al adjudicarse la medalla de oro de su división en el Master International Jiu-Jitsu Championship realizado en la Walter Pyramid de Long Beach, California (Estados Unidos).

La panameña compitió en la división Master 4, categoría Open Class, del certamen. Durante su participación, superó por los puntos a tres atletas para quedarse con el primer lugar. Primero venció a Nadia Vanessa Lozano, luego se impuso a Darla Sedlacek y derrotó a Marion Elizabeth Reneau quien es conocida por su paso en las artes marciales mixtas.

Cynthia Davis y Darla Sedlacek compartieron el tercer lugar y se quedaron con la presea de bronce.

Rosanía manifestó que esta presea es importante para su carrera ya que, por las características de la categoría, debe enfrentarse a oponentes que la superan en peso corporal.

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"En la categoría Open Class o Absoluto, tienes que pelear con los mejores de cada categoría por peso. Yo soy de la categoría 'light' (ligero) por lo que estoy entra las más livianas", precisó. " No peleo mucho en esta categoría, pero en esta ocasión quise hacerlo porque tengo una meta. Entonces es muy difícil porque soy liviana".

Jennisín detalló que no perdió puntos en cada una de las tres peleas que realizó. Esto le permitió salir adelante hasta subirse a lo más alto del podio en esa división.

"Fueron peleas difíciles, principalmente la final donde enfrenté a una excombatiente de UFC", agregó.

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Otro aspecto a resaltar es el escenario del torneo. La Walter Pyramid es la sede de los equipos de baloncesto y voleibol de la Universidad Estatal de California, Long Beach, un centro de estudio de renombre dentro del sistema deportivo universitario en Estados Unidos.

"El torneo fue en la Walter Pyramid lo que lo hace más prestigioso", explicó Rosanía. "La presión y el nivel son altos. Mucha gente dice que 'ganar en el Pyramid cambia carreras".

Este triunfo se suma a un año 2026 activo para la panameña que tratará de seguir escalando en el jiu-jitsu.

"Este año 2026 he hecho, en torneo Majors, el Europeo y el Panamericano. También competí en el Orlando Open, que es un certamen importante", indicó. "Además este campeonato da puntos para los Majors y eso le da prestigio".

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