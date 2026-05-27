Roland Garros 2026| João Fonseca se asegura una cita con Novak Djokovic en el torneo

El brasileño sacó fuerzas y pudo imponerse para avanzar a la tercera ronda donde enfrentará a Novak Djokovic.

Francia/Reaccionando de manera espectacular, el brasileño João Fonseca (30º) levantó dos sets en contra para terminar imponiéndose al croata Dino Prizmic (72º) por 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2 y avanzar a la tercera ronda de Roland Garros.

Fonseca, de 19 años, consiguió así citarse en la siguiente fase con el serbio Novak Djokovic, cuarto del ranking y que persigue a sus 39 años un histórico 25º título del Grand Slam.

"Va a ser un placer para mí poder jugar contra Novak en un torneo así. Siempre dije a mi entrenador que me gustaría que el sorteo me emparejara con él porque sé que ya no hay muchas oportunidades más. Era algo que quería tener como experiencia en mi vida", declaró el tenista de Rio de Janeiro en su conferencia de prensa.

Te puede interesar: Roland Garros 2026| Daniil Medvedev cae rápidamente en el Grand Slam de Francia

"Saldré a la pista a disfrutar. Será una tercera ronda en Roland Garros, un sueño para mí. Voy a disfrutar cada instante de ese partido ante un ídolo, ante el más grande del deporte. Espero hacer un gran partido ante él", se ilusionó ya ante la perspectiva de ese partido del viernes.

El pulso entre Fonseca y Prizmic, que este mismo mes había sido precisamente el verdugo de Djokovic en Roma, reunía a dos de los jugadores jóvenes más prometedores. El tenista sudamericano demostró una enorme fortaleza mental para levantar un partido que parecía tener perdido.

Te puede interesar: Conference League| Crystal Palace alcanza la supremacía y se corona campeón

Lo hizo además con autoridad y paso firme ante un adversario que se hundió físicamente con el transcurso del encuentro: Prizmic, de 20 años, se apuntó las dos primeras mangas y luego solo pudo sumar cinco juegos ganados en las tres siguientes.

"Supe mantener la concentración, solo pensaba en cada momento, en intentar romper su saque, en jugar mejor y más sólido. Él jugó bien en los dos primeros sets, me lo puso difícil y me destrozó ahí, pero me he mantenido positivo, con la mentalidad adecuada, y el físico me ha respondido además", celebró Fonseca.

Este joven talento es la esperanza brasileña en este Roland Garros, donde Beatriz Haddad Maia (91ª), ex número 10 mundial y semifinalista en París en 2023, quedó eliminada el domingo en la primera ronda.

Te puede interesar: Mundial 2026 | Retirarán estatua gigante de Messi en India por razones de seguridad