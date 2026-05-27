Gobierno otorga prórroga hasta agosto de 2026 para renovar licencias y permisos de armas de fuego

La prórroga busca facilitar la regularización administrativa de las licencias y certificaciones, promover el cumplimiento voluntario y fortalecer los controles institucionales.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional estableció un plazo extraordinario hasta el 31 de agosto de 2026 para que las personas naturales y jurídicas actualicen o renueven las licencias para portar armas de fuego y las certificaciones de tenencia vencidas.

La medida fue oficializada mediante un Decreto Ejecutivo publicado en Gaceta Oficial el 27 de mayo de 2026 y responde, según el documento, a la alta cantidad de permisos vencidos que aún se mantienen en circulación, algunos con más de una década de expiración.

De acuerdo con el decreto, la prórroga busca facilitar la regularización administrativa de las licencias y certificaciones, promover el cumplimiento voluntario y fortalecer los controles institucionales relacionados con el régimen de armas en el país.

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La normativa establece que el Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), continuará siendo la entidad encargada de la aplicación de la Ley 57 de 2011, que regula la tenencia y porte de armas de fuego, municiones y materiales relacionados.

El decreto aplica para personas naturales titulares de licencias de portación de armas de fuego, personas naturales o jurídicas con certificaciones de tenencia, así como armerías, polígonos y otros sujetos obligados bajo regímenes especiales.

Además, se define como “documentación vencida” toda licencia o certificación cuyo periodo de vigencia haya expirado.

La DIASP deberá establecer mediante resolución administrativa los procedimientos, requisitos y formularios necesarios para la renovación o actualización de los permisos, así como los canales de atención presenciales y digitales.

La entidad también podrá implementar un calendario por rangos, tomando en cuenta criterios como provincia, último dígito de cédula o tipo de permiso, además de los mecanismos de verificación y control correspondientes.

El decreto señala que las personas que presenten su solicitud completa antes del vencimiento del plazo podrán recibir una constancia de trámite iniciado, la cual servirá para facilitar verificaciones administrativas durante el proceso, aunque no constituirá una renovación automática del permiso.

Asimismo, se advierte que, una vez vencido el plazo extraordinario, quienes mantengan armas de fuego con licencias o certificaciones expiradas quedarán sujetos al régimen de infracciones y sanciones administrativas contemplado en la Ley 57 de 2011.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que realizará campañas de divulgación y orientación ciudadana para informar sobre los requisitos, calendario y canales de atención habilitados para el proceso de regularización.