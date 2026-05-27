Mundial 2026: Presidente José Raúl Mulino entrega pasaporte panameño a Thomas Christiansen

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió a la Selección de Panamá en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, en un acto protocolar previo a la participación del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la actividad, el mandatario entregó el pabellón nacional al futbolista Eric Davis, uno de los capitanes del conjunto dirigido por Thomas Christiansen. Mulino destacó el trabajo realizado por los jugadores y el cuerpo técnico para lograr la clasificación de Panamá a su segunda Copa del Mundo de categoría absoluta, luego de la participación en Rusia 2018.

El presidente señaló que la clasificación representa un hecho importante para el deporte panameño y valoró el crecimiento que ha tenido el fútbol panameño en los últimos años. Además, expresó respaldo institucional al grupo que representará al país en la cita mundialista.

“Es el segundo Mundial al que llegamos y eso habla bien del trabajo que viene realizando este equipo y de la imagen que proyecta Panamá a nivel internacional”, expresó Mulino durante su intervención.

En el acto también se realizó la entrega del pasaporte panameño al seleccionador Thomas Christiansen, quien actualmente dirige a la selección nacional y ha liderado el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

Por su parte, el mediocampista Edgar Yoel Bárcenas entregó al presidente una camiseta oficial de la selección en representación del plantel nacional.

La ceremonia contó además con la presencia del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez; y el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, además de integrantes del cuerpo técnico, delegación oficial e invitados especiales.

Con información de la presidencia de la República.