Usuarios denuncian aumento de robos y carteristas en buses y paradas

Usuarios del transporte colectivo aseguraron que los robos ocurren con frecuencia, especialmente durante las horas de mayor movimiento y en medio de las aglomeraciones para abordar los buses.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades y usuarios del transporte público advirtieron sobre el aumento de hurtos y casos de carterismo en paradas y unidades del sistema de metrobús, especialmente en sectores de alta afluencia como la Gran Estación de San Miguelito y la parada de 5 de Mayo.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, estos puntos registran con frecuencia la presencia de los llamados “cancheros” o carteristas, quienes aprovechan las aglomeraciones y empujones para sustraer celulares, billeteras y otras pertenencias de los usuarios.

La alerta tomó fuerza luego de que en redes sociales circulara un video grabado dentro de un metrobús, donde un joven universitario denunció el robo de su celular mientras la unidad estaba en movimiento.

Según se observa en las imágenes, el conductor mantuvo las puertas cerradas mientras se activaba el protocolo de seguridad y se coordinaba la intervención policial.

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MiBus explica protocolo de actuación

El director de logística de servicios de MiBus, Juan Yau, explicó que cuando ocurre una situación de este tipo, el operador debe comunicarse inmediatamente con el centro de control para coordinar el apoyo de la Policía Nacional.

“Cuando tengan alguna situación dentro del bus, le informen al operador. Nosotros como empresa tenemos un protocolo donde el operador se comunica con el centro de control y desde aquí se coordina con la Policía”, indicó.

Yau detalló que, en algunos casos, los operadores mantienen las puertas cerradas para evitar que la persona involucrada escape antes de la llegada de las autoridades.

Además, señaló que MiBus cuenta con presencia policial en las 18 zonas pagas del sistema para brindar apoyo en este tipo de incidentes.

Usuarios denuncian robos frecuentes

Usuarios del transporte colectivo aseguraron que los robos ocurren con frecuencia, especialmente durante las horas de mayor movimiento y en medio de las aglomeraciones para abordar los buses.

Un pasajero entrevistado explicó que muchos delincuentes actúan en grupos y aprovechan los empujones para abrir mochilas o extraer pertenencias sin que las víctimas se percaten.

“Entre dos o tres hacen el trabajo. En la empujadera le abren las bolsas a las personas”, comentó.

También pidió mayor presencia policial en las paradas y zonas de abordaje debido a que algunos delincuentes portarían armas blancas.

Recomendaciones para evitar hurtos

Por su parte, el agente Richard González, de la Policía Nacional, recomendó a los usuarios llevar mochilas y carteras al frente del cuerpo, evitar distracciones con el celular y mantenerse atentos al entorno.

“Los carteristas buscan oportunidad, distracción y silencio”, advirtió.

El uniformado también recomendó reportar de inmediato cualquier situación sospechosa y hacer ruido en caso de ser víctima de un robo, ya que, según explicó, los delincuentes suelen aprovechar el silencio y la falta de reacción de los pasajeros.

Las autoridades reiteraron el llamado a los usuarios del transporte público a mantener sus pertenencias protegidas, especialmente en zonas con alta concentración de pasajeros.

Con información de Luis Alberto Jiménez