Residentes de los edificios 'Salomones' en Colón denuncia mal estado de las infraestructuras
Los afectados aseguran que el mal estado de la infraestructura, especialmente en el área del techado y los balcones, representa un riesgo para quienes habitan en los multifamiliares.
Residentes de los edificios Salomones 13209 y 13210, ubicados entre calle 13 y 14 avenida Justo Arosemena, en la ciudad de Colón, denunciaron el deterioro estructural que enfrentan desde hace más de tres años y temen que ocurra una tragedia.