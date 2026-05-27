El actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, reconoció públicamente que evalúa aspirar nuevamente al cargo, aunque aseguró que aún no ha iniciado conversaciones formales con las distintas bancadas.

A poco más de un mes para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, comienzan a tomar fuerza las conversaciones políticas y posibles candidaturas para presidir el Legislativo.