Comienzan los movimientos políticos por la presidencia de la Asamblea Nacional
El actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, reconoció públicamente que evalúa aspirar nuevamente al cargo, aunque aseguró que aún no ha iniciado conversaciones formales con las distintas bancadas.
A poco más de un mes para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, prevista para el próximo 1 de julio, comienzan a tomar fuerza las conversaciones políticas y posibles candidaturas para presidir el Legislativo.