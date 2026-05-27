Panamá e Israel acuerdan cooperación en educación, agua y tecnología

El memorando de entendimiento busca fortalecer la cooperación bilateral en áreas como agua, agricultura, salud digital, educación e innovación tecnológica.

Panamá e Israel elevaron este miércoles el nivel de sus relaciones bilaterales con la firma de un memorando de entendimiento orientado a impulsar proyectos estratégicos de desarrollo a través de un modelo de Alianza Público-Privada (PPP).

El acuerdo fue suscrito por el canciller Javier Martínez-Acha y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, en coordinación con la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Mashav).

Cooperación en agua, salud y tecnología

El memorando establece un nuevo marco de colaboración entre ambos países para promover iniciativas conjuntas en sectores considerados estratégicos para el desarrollo.

Entre las áreas incluidas destacan:

Manejo eficiente del agua

Agricultura y tecnología agrícola

Salud digital y E-health

Educación e innovación

Digitalización de procesos logísticos para medicamentos y suministros médicos

Intercambio de expertos, empresas tecnológicas, seminarios y conferencias

Durante el acto, el embajador Mattanya Cohen destacó que este acuerdo representa uno de los primeros resultados concretos de la reciente visita a Panamá del presidente israelí Isaac Herzog.

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El diplomático aseguró que Israel mantiene el compromiso de continuar promoviendo la innovación, la cooperación internacional y oportunidades de desarrollo para Panamá.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha señaló que el acuerdo refleja la voluntad de ambos países de trabajar de forma coordinada.

“Este memorándum se fundamenta en el diálogo permanente y la voluntad de ambas partes de trabajar de manera coordinada y amistosa. Con esto damos fe de que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta esencial para enfrentar desafíos comunes y generar oportunidades de desarrollo”, expresó.

Panamá e Israel mantienen relaciones de cooperación desde hace varias décadas, especialmente en áreas vinculadas a innovación, tecnología y desarrollo sostenible.