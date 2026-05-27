Mundial 2026 | Fútbol y fe se unen: La selección de Panamá es bendecida en la Catedral Metropolitana

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un acto cargado de espiritualidad y patriotismo, la Catedral Basílica Santa María la Antigua se convirtió este miércoles 27 de mayo de 2026 en el epicentro de la esperanza panameña.

La Selección Nacional de Fútbol acudió al recinto histórico para recibir una bendición especial de manos de monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, marcando un hito en su preparación previa al Mundial.

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El rostro de un pueblo Durante la ceremonia, el arzobispo Ulloa subrayó que los jugadores no asisten simplemente como deportistas, sino como el "rostro de un pueblo entero que sueña" con ellos.

El mensaje central destacó que, más allá de las creencias religiosas individuales, el equipo es un motor de unidad nacional capaz de hacer que el país se abrace por encima de cualquier diferencia. La disciplina, el sacrificio y el orgullo humilde fueron señalados como los pilares que sostienen las esperanzas de miles de niños panameños.

Un regalo para el Vaticano Uno de los momentos más significativos del encuentro fue el intercambio de gestos simbólicos. Mientras la Iglesia entregó un reconocimiento especial a la selección por su capacidad de ser un símbolo de esperanza, el futbolista Adalberto Carrasquilla entregó al arzobispo dos camisetas oficiales de la selección: una para el prelado y otra destinada específicamente para el Papa León XIV.

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Monseñor Ulloa anunció que entregará personalmente este suéter oficial al Santo Padre durante la visita ad limina que los obispos panameños realizarán al Vaticano en octubre próximo, como una expresión del cariño del pueblo.

Unidos por un sueño mundialista Al acto asistieron figuras clave como el director técnico Thomas Christiansen, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, y la plantilla completa de jugadores. La jornada culminó con una oración a Santa María la Antigua, patrona de Panamá, pidiendo protección, fortaleza y humildad para los atletas, reafirmando que el deporte y la fe han logrado reencontrar al país como una sola familia ante el desafío internacional que se avecina.

Con información de la Arquediócesis de Panamá.

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