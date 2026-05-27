Mundial 2026| Adalberto Carrasquilla se expresa tras llamado a la Selección de Panamá en medio de lesión

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Adalberto Carrasquilla tomó un tiempo para manifestar su gratitud al ser uno de los convocados por la Selección de Panamá al Mundial 2026 cuando intenta superar una lesión que le impidió mantenerse en la cancha durante el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX de México.

El jugador panameño indicó que se siente agradecido por la oportunidad de representar a Panamá en un escenario grande como una Copa del Mundo. Además de que dio las gracias a los fanáticos por estar pendiente de su salud tras lesionarse una pierna en el cotejo que disputaron, los Pumas de la UNAM (equipo para el que juega) ante Cruz Azul el pasado domingo 24 de mayo.

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"Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento", expresó Carrasquilla en sus redes sociales. "De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño".

El mediocampista aprovechó para decir que hace lo necesario para tener una recuperación pronta y óptima, lo que le permitiría llegar con ánimo y en buena condición al Mundial con la selección panameña.

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"Me siento muy orgulloso y bendecido de poder representar a mi país en la COPA MUNDIAL DE LA FIFA 26 y de sentir siempre el respaldo de mi gente.... Vamos con todo, confiando en Dios y haciendo las cosas bien para tener una pronta recuperación", puntualizó el jugador.

Carrasquilla se integará a la concentración del equipo panameño para ser evaluado por el cuerpo médico de la Federación Panameña de Fútbol. Esto le permitirá conocer el alcance de la lesión y el tratamiento a seguir. Panamá debutará en la cita mundialista el 17 de junio cuando enfrente a Ghana en la ciudad de Toronto, Canadá.

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