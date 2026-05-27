Consejo General Universitario de la Unachi se reúne para discutir renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas

Consejo General Universitario se reúne para evaluar la renuncia de Etelvina de Bonagas. Estudiantes piden poner fin a la inestabilidad dentro de la universidad.

David, Chiriquí/La crisis institucional en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sumó este miércoles un nuevo capítulo con la reunión entre decanos, vicerrectores y directores de centros universitarios del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

El encuentro se realiza para analizar el escenario que atraviesa la universidad y definir acciones. En el punto cuatro del orden del día se indica que se discutirá y analizará una nota enviada por la ministra de Educación, Lucy Molinar, donde se señala que se recibió la renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas.

En predios de la Unachi, sectores estudiantiles han realizado protestas para pedir la renuncia de la actual rectora.

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