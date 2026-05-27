Fallece Joaquín Vásquez, presidente de la Asociación Centinelas del Canal

Durante años promovió espacios enfocados en resaltar el amor por la patria, la defensa de la soberanía y el orgullo por los logros alcanzados por Panamá.

Ciudad de Panamá/TVN Noticias lamenta informar sobre el fallecimiento de Joaquín Vázquez, presidente de la Asociación Centinelas del Canal, ocurrido la madrugada de este miércoles.

Vázquez deja un legado marcado por el liderazgo, el compromiso con el país y su constante participación en iniciativas ciudadanas orientadas al fortalecimiento del sentido patriótico entre los panameños.

Durante años promovió espacios enfocados en resaltar el amor por la patria, la defensa de la soberanía y el orgullo por los logros alcanzados por Panamá.

En este momento de duelo, TVN Noticias extiende sus condolencias a familiares, amigos y allegados, enviando un mensaje de fortaleza y resignación ante esta irreparable pérdida.

“Gracias por mantener vivo en cada uno de nuestros espacios esa iniciativa de transmitirle a todos los panameños el amor a la patria y defenderla”, expresó Castalia Pascual, presentadora de Noticias AM.