Liz Grimaldo se prepara para abrir el esperado concierto de Sin Bandera en Panamá

La cantante y actriz panameña atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria gracias al estreno de la serie juvenil Lucy es el 7 en HBO Max y a su confirmación como artista invitada en el concierto de Sin Bandera, programado para el próximo 28 de mayo en la Arena Roberto Durán, en ciudad de Panamá.

La artista se ha convertido en una de las figuras emergentes con mayor proyección en el panorama musical y audiovisual de la región. Su reciente participación como protagonista de la nueva producción de HBO Max amplió significativamente su visibilidad internacional y fortaleció su presencia entre las audiencias jóvenes que siguen de cerca las plataformas de streaming.

En la serie, Liz Grimaldo interpreta a Lucy y también a Lucas, dos personajes clave dentro de una historia enfocada en la música, los sueños juveniles y las emociones de la adolescencia. De acuerdo con la descripción publicada en IMDb, la trama sigue a Lucy, una joven que desea convertirse en una estrella musical junto a Anthony, el chico del que está enamorada desde su infancia. En su imaginación, ambos están destinados a compartir escenarios y alcanzar reconocimiento internacional, aunque él todavía desconoce esos sentimientos.

La producción apuesta por una narrativa fresca vinculada al universo artístico juvenil, combinando romance, creatividad y aspiraciones personales. Desde su lanzamiento en la plataforma, Lucy es el 7 comenzó a despertar interés entre seguidores de las producciones musicales dirigidas al público adolescente y familiar.

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A través de sus redes sociales, la cantante compartió su emoción por formar parte del proyecto televisivo. “Que mucho me divertí dándole vida a Lucy y a Lucas, una experiencia irrepetible. Felicidades a todo el equipo”, escribió la artista panameña en su cuenta oficial de Instagram tras el estreno de la serie.

Mientras la producción gana visibilidad en HBO Max, Liz Grimaldo también se prepara para uno de los escenarios más importantes de su carrera musical. La cantante fue confirmada como la artista nacional encargada de abrir el concierto de Sin Bandera en Panamá, evento que hace parte del reconocido “Escenas Tour” y que reunirá a miles de seguidores del dúo romántico en la Arena Roberto Durán.

La noticia fue recibida con entusiasmo por los fanáticos de la música pop y balada en el país, especialmente porque la presentación llega en un momento clave para la carrera de la intérprete panameña. Recientemente, Liz lanzó su sencillo “Y si cambias tú”, una propuesta musical enfocada en las emociones, las relaciones sentimentales y los vínculos marcados por la incertidumbre emocional.

La organización del concierto también destacó la participación de la cantante mediante un mensaje promocional que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. “Sin Bandera tendrá Artista Nacional de Lujo @lizagrimaldo, Si no tienes entradas corre antes que se agoten. Este 28 de mayo en la Arena Roberto Durán será la oportunidad de cantar a todo pulmón junto a@sinbandera Una voz llena de talento, emoción y esencia panameña será la encargada de abrir una noche que promete quedarse en nuestros corazones”.

Además, la publicación agregó otro mensaje dirigido a los asistentes del espectáculo: “Este 28 de mayo, prepárate para vivir una velada inolvidable junto a Sin Bandera en la Arena Roberto Durán… y comenzando la noche con la increíble energía de@lizagrimaldo”.

Con su incursión en las series juveniles de streaming y su creciente presencia en escenarios musicales de alto perfil, Liz Grimaldo consolida un momento de expansión profesional que fortalece su nombre dentro de la industria artística latinoamericana. Su participación en HBO Max y su presencia en el concierto de Sin Bandera reflejan el crecimiento de una artista panameña que continúa ampliando fronteras en la música y la actuación.