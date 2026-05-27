Gaby Espino conmueve las redes tras posar con sus exparejas en la graduación de su hija

La reciente publicación junto a Cristóbal Lander y Jencarlos Canela volvió a convertir a la actriz venezolana en tema de conversación en redes sociales.

La imagen, compartida durante la graduación de su hija Oriana, generó una avalancha de mensajes positivos por la relación cordial que mantiene con los padres de sus hijos y por el ambiente de armonía familiar que proyectaron durante la celebración.

La actriz y empresaria, Gaby Espino, una de las figuras latinas con mayor presencia digital gracias a sus millones de seguidores en Instagram, ha sido reconocida durante años por priorizar el bienestar de sus hijos pese a las separaciones sentimentales que marcaron distintas etapas de su vida personal. Esa postura volvió a quedar en evidencia durante la ceremonia de graduación de Oriana, quien terminó recientemente la escuela secundaria y se prepara para comenzar una nueva etapa universitaria.

En medio de la celebración, la protagonista de producciones como Luna, la heredera, Más sabe el diablo y Mundo de fieras compartió una fotografía en la que aparece acompañada por Cristóbal Lander, padre biológico de Oriana, y Jencarlos Canela, quien ejerció como figura paterna de la joven durante varios años. La publicación llamó inmediatamente la atención de sus seguidores y acumuló miles de reacciones en pocas horas.

Junto a la imagen, Espino escribió: “Con los PAPAsitos en la graduación de Ori”, frase que desató comentarios de admiración por la relación madura que conserva con sus exparejas. Muchos usuarios destacaron el ambiente de respeto y estabilidad familiar reflejado en la fotografía, especialmente considerando la exposición pública que han tenido todos los involucrados a lo largo de los años.

Entre los mensajes más compartidos aparecieron comentarios como: “Esto sí es ejemplo. Gracias por demostrar que todo en la vida tiene solución. Arriba las mujeres que demuestran madurez” y “Eso sí es ejemplo”. Otros seguidores también resaltaron el vínculo cordial entre los actores y la importancia de mantener una buena relación después de una separación cuando existen hijos en común.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de una seguidora que escribió: “Qué bien que estén su padre biológico y su padre que la crió en su momento. Me alegra por tu humildad y tener buena comunicación con tus ex”. La actriz respondió de forma directa y dejó clara la prioridad que mantiene dentro de su vida familiar: “Por mis hijos todo. Ellos son mi prioridad”.

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La conversación digital continuó creciendo después de que Cristóbal Lander también compartiera imágenes de la graduación junto a Gaby Espino y Jencarlos Canela. El actor venezolano aprovechó el momento para agradecer públicamente la relación construida alrededor de Oriana y el apoyo que recibió de Canela durante los años en los que convivió con la actriz y sus hijos.

En su publicación, Lander escribió: “Sólo que agradecer y donde hay amor todo se puede, lo que pareció ser una tormenta terminó siendo una gran bendición!!!”. Más adelante agregó: “¡¡Hoy Ori rodeada de puro amor!! Gracias, gracias Gaby Espino y gracias, gracias Jencarlos por ser mi gran extensión de papá, los amo”.

La historia familiar de Gaby Espino ha estado marcada por distintas etapas sentimentales ampliamente conocidas dentro del entretenimiento latino. En 2011, luego de varios intentos de reconciliación, la actriz y Cristóbal Lander anunciaron oficialmente el final de su matrimonio. Ese mismo año, Espino inició una relación con Jencarlos Canela, con quien tuvo a su hijo Nickolas y compartió cerca de tres años de vida en pareja.

Aunque ambas relaciones terminaron hace tiempo, la actriz ha reiterado en distintas ocasiones que continuará manteniendo un vínculo cercano con los padres de sus hijos. La reciente graduación de Oriana volvió a reflejar esa dinámica familiar basada en el respeto, la comunicación y el acompañamiento constante en los momentos importantes de la vida de sus hijos.